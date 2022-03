Gobernador Rafael Lacava fue hospitalizado de urgencia para ser operado

El año pasado el gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacava, había estado recluido hospitalariamente hasta por cuarta vez, diagnosticado positivo para coronavirus

El gobernador de Carabobo, Rafael Lacava, ingresó de urgencia en un centro médico público de la ciudad de Valencia para ser intervenido quirúrgicamente de inmediato.

Así lo informó la noche de este martes el propio Lacava a través de su cuenta en Twitter.

«Gracias a Dios y a los excelentes médicos de la unidad de dermatología de la Ciudad Hospitalaria Enrique Tejera (CHET) pude realizarme una intervención quirúrgica que ameritaba hacerme de manera inmediata», señaló el mandatario regional.

Gracias a Dios y a los excelentes médicos de la unidad de dermatología de la Ciudad Hospitalaria Enrique Tejera (CHET) pude realizarme una intervención quirúrgica q ameritaba hacerme de manera inmediata. Dios mediante en próximos días estaré nuevamente pateando la calle 🦇🦇🦇 pic.twitter.com/r4xB6h15Ae — Rafael Lacava (@rafaellacava10) March 22, 2022

Lacava agregó que pronto estará nuevamente «pateando la calle». Sin embargo, no informó sobre las causas de la operación ni dio más detalles al respecto.

El año pasado el gobernador del estado Carabobo había estado recluido hospitalariamente hasta por cuarta vez, diagnosticado positivo para coronavirus.

Para entonces escribió en Twittter: «Todavía no me he podido reponer de este puto covid que me volvió a dar, pero pronto estaré con ustedes. Cuarta vez que me da».