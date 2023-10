Gobernador Lacava a MCM: Los venezolanos no queremos volver a lo que ustedes quieren volver

«No queremos volver a las guarimbas, no queremos volver a tener empresas cerradas, ni calles cerradas, ni la autopista cerrada por gente tirando piedras, disparando, señora Machado, ¡nosotros no queremos ese plan suyo, no lo queremos!», recalcó Lacava

«Los venezolanos no queremos volver a lo que ustedes quieren volver», enfatizó este miércoles el Gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacava, en un mensaje a los sectores de la oposición representados por María Machado, tras la realización del proceso de elecciones primarias del pasado domingo, plagado de irregularidades y denuncias por los propios sectores de la oposición.

Desde el Salón Bolívar-Chávez del Capitolio de Carabobo, y acompañado por los alcaldes y alcaldesas de la entidad, dirigentes políticos del Polo Patriótico, del partido Socialista Unido de Venezuela, PSUV, secretarios del tren ejecutivo regional, entre otros dirigentes y voceros populares, el Gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacava, reiteró su rechazo a este «nuevo episodio de sectores de la oposición, que se convertirá en otro globo de ensayo, en otro experimento fallido para tratar de desestabilizar al país».

En este sentido aseguró que el episodio del pasado domingo «solo lo están intentando utilizar para arrancar un nuevo plan de desestabilización en el país».

«No queremos volver a las guarimbas, no queremos volver a tener empresas cerradas, ni calles cerradas, ni la autopista cerrada por gente tirando piedras, disparando, señora Machado, ¡nosotros no queremos ese plan suyo, no lo queremos!», recalcó Lacava.

Al respecto reafirmó, que contrario al camino de violencia y desesperanza, el Presidente de la República Nicolás Maduro Moros, ha encabezado un gigantesco movimiento con todos los venezolanos y venezolanas para asegurar la paz y la recuperación paulatina del país, en todos los sectores de la vida nacional, que ha obtenido un contundente resultado con el inicio del levantamiento de las medidas coercitivas unilaterales que mantenía el Gobierno de los EEUU contra el pueblo de Venezuela.

«¿Qué quiere el Presidente Nicolás Maduro? ¿Qué quiere el pueblo y la gente en la calle? ¿Qué quieren los empresarios de, por ejemplo, dos empresas que visite hoy con más de 400 personas empleadas? Que sus productos salgan a la calle, tener empleados felices, bien remunerados, que la gente pueda salir y comprar sus productos, ¿Qué quiere usted señora Machado? Que desaparezcan esos productos, que la gente gane 20-30$ mensuales para que no puedan ir a comprar los productos que necesitan para que tú le digas que tú eres la panacea y la solución a los venezolanos, eso es lo que tú quieres y lo que tú y tu camarilla, Leopoldo López y todos los demás, le han hecho al país», expresó.

Afirmó, que en la nueva ruta de recuperación que se ha abierto con el levantamiento de las sanciones «nosotros estamos viendo hacia adelante».

«Tenemos una mentalidad positiva, trabajando por la Venezuela que va a venir, después del anuncio que hizo el Presidente de la República acerca del levantamiento de las sanciones, que nadie se equivoque, no queremos más fraude señora Machado», puntualizó.

Al asegurar que el anuncio del levantamiento de las sanciones «es la noticia más importante que ha tenido el país en los últimos 10 años».

«Señor Leopoldo López, señora Machado, señor Guaidó, señor Antonio Ledezma, señor Julio Borges, señor, Henry Ramos Allup, sr Capriles, señor David Smolansky, ya ni me acuerdo de tantos manganzones que pasaron por ahí, ¿qué necesidad había de hacerle el daño que se la hecho al país con esa solicitud de sanciones, si al final los propios gringos llegaron a la conclusión que es necesario levantar las sanciones? El Presidente de la República los derrotó ¿y ustedes no quieren asumir eso y quieren volver a proponer la misma agenda de violencia fracasada en el pasado, después que nos levantaron las sanciones?», reflexionó Lacava.

En este contexto reiteró que después de este logro diplomático alcanzado por el Presidente Nicolás Maduro y de demostrar «lo estafadores que ustedes fueron, reencauza al país a la normalidad, recuperar fondos que le pertenecen al pueblo venezolano, para que aquí haya empleo, empleo bien remunerado (…) y recursos para atender las necesidades del pueblo».

«Ustedes representan lo peor de este país, lo han demostrado ene cantidad de veces, solo pido que no sigan haciéndole daño al país, porque después de esta victoria extraordinaria por parte del Gobierno, de nuestro Presidente y de parte del pueblo venezolano, de haber derrotado a estos pájaros de mal agüero que pidieron sanciones a diestra y siniestra, nos levantaron las sanciones, fueron ustedes derrotados, y ahora este país se debe encaminar hacia el crecimiento económico y hacia la felicidad del pueblo venezolano, que ustedes le quitaron, esa felicidad la vamos a recuperar», apuntó.

Finalmente reiteró su profundo rechazo «al enésimo plan de un grupito de esta oposición vetusta, desgastada y sin ningún tipo liderazgo por intentar nuevamente regresarnos a un pasado que nadie quiere ni siquiera recordar».

«El show que montaron el domingo, respeto a los que fueron, pero el show que trataron de mostrar a la gente no engaña a nadie, todo el mundo vio lo que realmente pasó, no permitiremos ningún intento de ustedes por tratar de encender las calles, no se lo vamos a permitir, ni el gobierno, ni la gente, que son la abrumadora mayoría, que no los quieren y los rechazan, y nuestras fuerzas revolucionarias de Carabobo están más unidas, más compactas y más listas que nunca para enfrentar cualquier amenaza a la paz del país», concluyó.