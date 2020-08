¡En plena pandemia! El video viral en el que García Carneiro está en una parrillada y regala un reloj de miles de dólares

El gobernador del estado La Guaira causó indignación en redes sociales luego de que el diputado José Manuel Olivares difundiera un video de él celebrando un cumpleaños en medio de la pandemia

El diputado a la Asamblea Nacional por el estado La Guaira, José Manuel Olivares, difundió en su perfil de Twitter un video en el que aparece el gobernador Jorge Luis García Carneiro en una reunión que al aparecer era la celebración de un cumpleaños.

En el material audiovisual, el gobernador del estado y militante del chavismo aparece en una terraza donde se puede apreciar que estaban haciendo parrilla.

García Carneiro se acerca con una copa hacia un hombre al cual le desea feliz cumpleaños. Luego le entrega un lujoso reloj valorado en miles de dólares. Se dio a conocer que el modelo del reloj es el TAG Heuer Formula 1 Aston Martin Red Bull Racing Edición Especial.

“Mientras en Vargas no hay terapia, no hay gasolina, no hay agua, no hay comida, García Carneiro hace una parrilla en plena pandemia y regala un reloj de miles de dólares”, escribió Olivares.

¡INDIGNACIÓN! Mientras en Vargas no hay terapia, no hay gasolina, no hay agua, no hay comida, García Carneiro hace una parrilla en plena pandemia y regala un reloj de miles de dólares. pic.twitter.com/QabFuyF7nX — Jose Manuel Olivares (@joseolivaresm) August 29, 2020

«Feliz cumpleaños», se le escucha decir al mandatario regional, mientras el funcionario al recibir el reloj se muestra emocionado, abre la caja, muestra su contenido para luego proceder a colocárselo; posteriormente García Carneiro le pide que se tome una foto.

El reloj es elaborado por la compañía de origen suizo TAG Heuer.La marca es una de las más costosas y reconocidas del mercado. La empresa fabricante se especializa en relojes de tipo deportivo y cronógrafos. Las piezas de esta empresa, dependiendo de la temporada, cuestan desde $1.190 hasta $30.000.