Colton Herta domina el segundo round de la Fórmula Indy

Indycar

Con esta victoria Colton Herta ajustó cuentas con el destino, después de la desafortunada carrera pasada en Barber, en la cual todos le pronosticaban la victoria y en cambio sufrió un accidente en la curva 1 que lo dejó fuera de la carrera. En San Petersburgo Herta arrancó desde la pole position, alargó el paso y puso distancia entre él y sus contrincantes, quienes eran liderados por Josef Newgarden, el cual al final de la carrera se acercó un poco pero sin lograr pasarlo, quedando segundo.

Takuma Sato impresionó largando desde la octava fila y llegando sexto, Alex Palou después de ganar en Barber llegó 17º por un contacto al final de la carrera, Romain Grosjean arrancó 18º y llegó 13º en su primera carrera en un trazado citadino, Simon Pagenaud, Jack Harvey y Scott Dixon llegaron respectivamente 3º, 4º y 5º, Power y Dixon están empatados en el segundo lugar del campeonato mientras que Palou sigue primero en la clasificación a pesar del mal resultado.

Nascar

En Talladega Brad Keselowsky logró su primera victoria del año con un Mustang del equipo Penske, seguido por William Byron con un Chevrolet y Michael McDowell con un Ford. La carrera se decidió al final después del último reinicio luego del sobretiempo, cuando Keselowski pasó por la línea interna empujado por Michael McDowell y Kevin Harvick, los cuales llegaron respectivamente 3º y 4º, ayudando a Brad a hacerse con la victoria en un juego estelas y empujones.

Hubo accidentes debido al uso de las estelas; cuando varios autos viajan parachoques con parachoques, si uno pierde el ritmo ocasiona una carambola que no se sabe cómo terminará, en este caso fue Joey Logano el que terminó ruedas al aire al ser chocado por Denny Hamlin, mientras que Byron logró salir indemne de este accidente para llegar segundo. Inesperado sexto lugar di Kaz Grala, de 22 años, en su tercera carrera.

Fórmula-E

En la carrera 2 de Valencia Jake Dennis aprovechó de la afortunada pole position que había logrado en la mañana para alzarse con la victoria, rodando en primer lugar desde el inicio hasta el final, siendo esta su primera victoria en la serie eléctrica y la quinta de BMW, equipo el cual se retirará al final de la temporada. En segundo lugar llegó André Lotterer del equipo Porsche y Alex Lynn del equipo Mahindra.

En la carrera 1 ganó Nyck De Vries con Mercedes después de que en la última vuelta todos se quedaran cortos de energía. Así, arrancando desde la séptima posición y administrando mejor sus baterías, el holandés pasó a todos habiendo conservado más del 3% de carga para la última vuelta, merito de los estrategas de su equipo y de él por saber administrar su auto. Segundo llegó Nico Müller de Penske y Stoffel Vandoorne de Mercedes.

Rally

En el Rally de Croacia Sebastien Ogier derrotó a su compañero de equipo, Elfyn Evans, por apenas seis décimas de segundo, después de haber sufrido un accidente inesperado y descabellado. Durante el trayecto hacia la siguiente prueba especial, en una autopista de cuatro canales, el auto de Ogier fue centrado por un BMW que quería pasarlo y lo hizo golpeando el Toyota del francés en la puerta del copiloto. Esto no impidió que llegara por delante de Evans-Martin (Toyota Yaris) Neuville-Wydaeghe (Hyundai) Tanak-Jarveoja (Hyundai) y Fourmaux-Jamoul (Ford Fiesta).

¿Sabías qué… ?

En esta entrega les hablaremos del Fantasma de Belgrado, Vlada Vasiljevic, un ladrón de autos de la vieja Yugoslavia, el cual la noche del 30 de agosto de 1979 le robó su Porsche Carrera 911 S Targa al famoso tenista serbio Ivko Plecevic, el cual aquella mañana viajaba para Alemania en el auto que había ganado en un torneo de tenis, pero al no conseguirlo fue a denunciar el robo. Era un auto muy raro en el país comunista y fácil de encontrar. Por otro lado los robos de vehículos también eran raros en ese país en aquellos años.

Aquella noche El Fantasma salió con el Porsche a toda velocidad por las calles de Belgrado, ignorando semáforos y pares, violando todas las leyes de tránsito y manejando como un enajenado, tomando las curvas con el freno de mano, haciendo trompos, 180°, inversiones de marcha, arrancones, frenazos y piruetas dignas de los mejores dobles de Hollywood. Dicen haberlo visto a más de 200 km/h por el Boulevard Kralja Aleksandra. La primera noche no pasó nada, pero aquello se prolongó por otros 10 días, llamando la atención de la policía, la cual trató de atraparlo inútilmente, ya que tenían en dotación mediocres Zastava 101, los cuales tenían menos de la mitad de los caballos del Porsche. Vlada era además un excelente piloto.

La gente empezó a hablar del misterioso y desconocido Fantasma y se convirtió en un héroe metropolitano, en un antihéroe que retaba al sistema de gobierno comunista del mariscal Josip Broz Tito. La policía llevaba días quedando en ridículo mientras él se le escapaba, se convocó a otras fuerzas del orden, inclusive al escuadrón anti-homicidios, al servicio secreto, etc. Buscaban el auto durante el día, pero no lo encontraban, a partir de la tercera noche Vlada empezó a llamar a una radio local llamada Studio B para avisarle a la policía que aquella noche iba a volver a salir y les decía el trayecto que iba a recorrer para que trataran de atraparlo. De arriba llegó la orden de atraparlo vivo o muerto, antes de que Tito regresara del congreso en la Habana de los Países no Alineados.

El nerviosismo hizo que la milicia llamara al duro y despiadado inspector Duzan Živković, apodado Fangio por sus capacidades de manejo, al cual le dieron un Ford Granada V6 para que se pudiera enfrentar al Porsche, pero lo único que logró fue estrellar el Ford sin atrapar al Fantasma. Nadie sabía quien conducía el Porsche blanco, pero miles de personas se reunían cada noche en la redoma de la plaza Slavija para ver al ignoto conductor correr a toda velocidad y escapar de la policía dejándola en ridículo.

El 16 de septiembre de 1979 la Selección Argentina de Fútbol, Campeona del Mundo de 1978, jugaba en Belgrado contra el equipo local, pero en el estadio no había ni la mitad del público, casi todo el mundo estaba en la calle esperando ver las proezas del Fantasma. La última noche le tendieron una trampa a Vlada, bloquearon todas las salidas de la plaza Slavija con autobuses y contra uno de ellos El Fantasma se estrelló tratando de escapar, pero instantes después del impacto la muchedumbre rodeó el vehículo, sacó a Vlada y éste confundiéndose con la muchedumbre escapó.

Desafortunadamente alguien lo vio, lo reconoció y dio la soplada a la policía, la cual lo atrapó a los pocos días en la casa de sus padres, ganándose una condena de dos años de cárcel, en la cual fue recluso modelo y se ejercitó todos los días, haciendo centenares de flexiones y abdominales, hasta un día en que su hermana lo visitó y escapó de la cárcel vestido de mujer, robó un par de autos e hizo de las suyas y se constituyó tres días después, para demostrarle al régimen que no le habían ganado.

Al salir en libertad tuvo un accidente con un Lada en la carretera de Pozarevac, en la cual su copiloto murió en el acto, mientras que él murió algunos días después en el Hospital de Belgrado. Se dice que el accidente fue orquestado por las autoridades para cobrarle la afrenta, pues en ese mismo lugar habían muerto muchos otros que se habían enfrentado al régimen. En el año 2009 Jovan Todorovich y Bogdan petcóvic realizaron una película documental acerca del Fantasma de Belgrado.

Hoy en día tanto su vida como su muerte siguen envueltas en misterio, al igual que el destino del Porsche blanco, cuyo propietario Ivko Plecevic no quiso reparar y lo vendió a un coleccionista desconocido, perdiéndosele la pista, aunque de existir aún su valor histórico en una subasta podría ser mucho más alto que el de cualquier otro modelo igual sin su singular historia.

Salvador Fazio