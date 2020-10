UE pide a Josep Borrell continuar «facilitando el diálogo» en Venezuela

Los ministros de Exteriores de la Unión Europea transmitieron este lunes al alto representante de la UE para la Política Exterior, Josep Borrell, su apoyo para que continúe «facilitando el diálogo» entre gobierno y oposición en Venezuela

Respecto a este mandato otorgado a Borrell, en el marco del cual se organizó la misión a Venezuela a finales de septiembre. González Laya destacó que «ningún Estado miembro tiene dudas» sobre las competencias asignadas al político español.

El alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Josep Borrell, está en cuarentena tras dar positivo un miembro de la delegación que viajó con él recientemente a Etiopía.

El jefe de la diplomacia europea añadió que dio negativo a las pruebas de Coronavirus a su regreso de África el domingo pasado. “Me estoy autoaislando de acuerdo con las reglas y esperaré para hacer una segunda prueba”, concluyó Borrell en su tuit.

I was informed this afternoon that a member of the delegation travelling with me and @JanezLenarcic to Ethiopia last week has tested positive for coronavirus. I tested negative upon my return on Sunday. I am self-isolating in accordance with rules and will wait to do second test.

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) October 13, 2020