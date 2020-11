¿Por qué Rusia no reconoce la victoria electoral de Joe Biden? Putin reveló la razón (+video)

El presidente Putin no ha renocido públicamente las proyecciones de los medios que dan como ganador de las elecciones en Estados Unidos a Joe Biden

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, manifestó durante una entrevista que Moscú no felicita al candidato demócrata Joe Biden por su posible victoria en las elecciones de EE.UU. porque espera “el fin del enfrentamiento político interno”.

Putin aseguró que su país está dispuesto a trabajar “con cualquier líder que tenga la confianza del pueblo estadounidense”.

“Se lo aseguro, no hay ninguna razón subyacente, no se trata de que alguien nos guste y alguien no nos guste”, ha señalado el mandatario. “Simplemente estamos esperando hasta que termine la confrontación política interna” en EE.UU. y, de acuerdo con la tradición política, una de las partes reconozca la victoria de la otra o se anuncien los resultados de las elecciones tras el recuento final de votos, dijo Putin durante una entrevista con el canal de televisión Rossiya 1 .

Putin indicó que la felicitación al presidente electo es una formalidad y “las cosas puramente formales deben hacerse de acuerdo con la práctica establecida y el lado legal del asunto”. El mandatario ha reiterado que Rusia trabajará con cualquier presidente de EE.UU., pero los resultados de las elecciones deben resumirse de forma legítima.

Los resultados oficiales de las elecciones en EE.UU. aún no han sido anunciados, ya que Donald Trump a través de los juzgados solicitó el recuento de los votos en varios de los estados