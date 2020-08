Manifestante recibe un balazo en la cabeza en medio de las fuertes protestas en Kenosha (+video)

EE.UU. – Un hombre resultó con heridas de bala en la cabeza durante los tiroteos que se registraron la noche de este martes en medio de las violentas protestas que sacuden la ciudad de Kenosha (Wisconsin, EE.UU.).

Varios videos publicados en las redes sociales muestran a la víctima del balazo yaciendo sobre la vía pública con el torso desnudo y uno de los costados de la cabeza ensangrentado.

De acuerdo con los testigos, la balacera se produjo en un momento en que un sujeto armado intentaba proteger su local comercial de ser saqueado y quemado por manifestantes, aunque aún no quedan claras las circunstancias exactas en las que ocurrió el hecho.

Varios de los presentes socorrieron al herido envolviendo su cabeza con una camisa para detener la hemorragia. Momentos más tarde, lo llevaron hacia un vehículo estacionado en la cercanía y, según los reportes, fue trasladado a un hospital.

ADVERTENCIA: LAS SIGUIENTES IMÁGENES PUEDEN HERIR SU SENSIBILIDAD

BREAKING: RIOTER HAS BEEN SHOT IN THE HEAD pic.twitter.com/l1NYqUYpD3

— Drew Hernandez (@livesmattershow) August 26, 2020