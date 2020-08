Manifestantes trataron de asaltar una corte de Kenosha (+video)

En un video se ve como los manifestantes tratan de derribar la cerca, pero rápidamente los policías presentes en el edificio del tribunal se alinean detrás de ella

EE.UU.- Este martes, los manifestantes salieron a las calles de Kenosha (Wisconsin, EE.UU.) por tercera noche consecutiva para protestar contra la violenta detención de Jacob Blake, que fue disparado al menos siete veces por la Policía el pasado domingo.

A pesar del toque de queda que entró en vigor el lunes y del estado de emergencia anunciado el día siguiente por el gobernador del estado, Tony Evers, el martes una multitud se congregó cerca de las 20:30 (hora local) frente a la Сorte del Сondado, protegida por una cerca instalada a su alrededor ese mismo día, informa Kenosha News. En un video se ve como los manifestantes tratan de derribar la cerca, pero rápidamente los policías presentes en el edificio del tribunal se alinean detrás de ella.

En otra grabación se observa entre los manifestantes a varios hombres armados con rifles.

En al menos una ocasión, cerca del tribunal hubo un disparo, como se oye en una grabación supuestamente hecha poco después de que la Policía rociara con gas lacrimógeno a un grupo de manifestantes.

