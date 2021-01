Hallan en Taiwán madrigueras de gigantescos gusanos depredadores (+fotos y video)

La pista fósil de los gusanos prehistóricos a la que los científicos han bautizado como Pennichnus formosae, consiste en varias madrigueras en forma de L de aproximadamente dos metros de largo y entre dos y tres centímetros de diámetro

Un equipo internacional de paleontólogos ha descubierto cerca de la costa noreste de la isla de Taiwán las pistas fósiles de enormes gusanos depredadores que datan de unos 20 millones de años.

Durante el estudio, los investigadores analizaron los sedimentos del fondo marino en busca de la flora y fauna de la época del Mioceno (desde hace 21 hasta hace 5,3 millones de años). Luego, crearon una simulación por ordenador de una traza fósil —o restos indirectos de actividad— de este misterioso animal prehistórico sobre la base de 319 pruebas bien conservadas. Los autores del estudio sugieren que los gusanos depredadores podrían haber habitado la zona hace unos 20 millones de años.

