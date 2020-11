El Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. califica las recientes elecciones como «las más seguras de la historia»

Las agencias electorales del país norteamericano y funcionarios federales aseguran sobres las elecciones que no se halló evidencia de votos perdidos o modificados en los comicios



El Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. calificó las recientes elecciones presidenciales como “las más seguras de la historia” del país norteamericano, contradiciendo las afirmaciones de Donald Trump sobre un fraude electoral generalizado y otras irregularidades en la votación.

Las agencias electorales de la nación, junto con casi una docena de funcionarios federales, aseguraron que no se halló evidencia de votos perdidos o modificados en los comicios.

“No hay evidencia de que ningún sistema de votación haya eliminado, modificado o perdido votos. La elección del 3 de noviembre fue la más segura en la historia de EE.UU.”, anunciaron las partes a través de un comunicado conjunto.

Asimismo, el documento señala que “en este momento, en todo el país, los funcionarios electorales están revisando y volviendo a comprobar todo el proceso electoral antes de ultimar el resultado”.

El anuncio llega poco después de que el presidente estadounidense publicara un tuit en el afirmó que millones de votos fueron borrados y algunos, que eran para él, fueron cambiados a favor del candidato opositor.

“[El software electoral] Dominion borró 2,7 millones de votos de Trump en todo el país […] Los estados que usan el sistema de votación de Dominion cambiaron 435.000 votos de Trump a Biden”, escribió el mandatario en la red social, en un texto que fue marcado por Twitter con la advertencia de que “esta afirmación sobre el fraude electoral es impugnada”.

