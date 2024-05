Netanyahu a fiscal de la CPI: ¿Cómo se atreve a comparar a Hamás con los soldados israelíes?

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, reaccionó con vehemencia ante la solicitud de arresto presentada por la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI), tachándola de «absurda». En un mensaje difundido a través de sus canales de comunicación social, Netanyahu manifestó su repudio hacia la comparación hecha por el fiscal de La Haya entre Israel y el grupo Hamás, acusándolos de cometer atrocidades.

«¿Cómo se atreve a comparar a Hamás, que asesinó, quemó, masacró, decapitó, violó y secuestró a nuestros hermanos y hermanas, con los soldados israelíes que luchan en una guerra justa como ninguna otra?», declaró.

Netanyahu también criticó duramente la acción del fiscal de la CPI, Karim Khan, por buscar la detención de líderes israelíes democráticamente electos, calificándolo como un «ultraje moral sin precedentes en la historia».

The outrageous decision by the ICC prosecutor, Karim Khan, to seek arrest warrants against the democratically elected leaders of Israel is a moral outrage of historic proportions.

It will cast an everlasting mark of shame on the international court. pic.twitter.com/NJKYv06fyE

— Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) May 20, 2024