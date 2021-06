EE. UU.: Resumen de lo mas destacado en la semana (Bilingual for US readers)

Harris establece la postura del gobierno de Biden sobre la inmigración en su primer viaje como vicepresidente

Ha sido una semana ajetreada para la vicepresidenta Kamala Harris.

La vicepresidenta regresó el miércoles de un viaje para reunirse con el presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, y con el de México, López Obrador. El viaje diplomático de la vicepresidenta tenía como objetivo discutir la situación en la frontera con Estados Unidos y la lucha contra la corrupción en los países centroamericanos

La visita se produce en un momento crítico, ya que el control de la frontera sigue siendo una de las principales preocupaciones políticas de los estadounidenses. Además, la misión ofrece a la administración Biden la oportunidad de aclarar y establecer su postura sobre la política migratoria.

En un discurso pronunciado en Guatemala, Harris adoptó un tono sorprendentemente estricto, llegando a decir directamente a los migrantes que querían cruzar la frontera: «no vengan».

Harris también destacó que la situación de la inmigración no se resolvería si no se abordan las «causas fundamentales» de la crisis, con la esperanza de que la lucha contra la corrupción y la destabilización de la región disminuyan el número de migrantes que huyen a EE.UU. Encontrar una forma de estabilizar estas causas fundamentales parecía ser uno de los principales objetivos del viaje.

Sin embargo, miembros del partido republicano han criticado a Harris por la forma en que ha manejado la situación, concretamente por el hecho de no haber realizado una visita a la frontera tomando el control de la respuesta de la administración a la crisis.

Harris dijo a los miembros de la prensa: «Escuchen, he ido a la frontera antes. Volveré a ir». En una entrevista emitida el martes por la mañana en el programa Today, Lester Holt presionó a Harris sobre el asunto.

La vicepresidente, visiblemente molesta, se defendió: «Y no he estado en Europa. Y quiero decir que no entiendo lo que está diciendo. No estoy descartando la importancia de la frontera». Harris hizo hincapié en que la frontera es sólo una parte de un problema más amplio de inestabilidad en América Central y del Sur, y que el enfoque de la administración era remediar muchos problemas en su origen.

Sin embargo, sus palabras atrajeron las críticas de miembros de su propio partido. El congresista Henry Cuellar (D-TX) aconsejó públicamente esta semana que Harris debería visitar la frontera y «sentarse» con los agentes de la patrulla fronteriza. Aunque Cuellar apoya el mensaje de la administración, declaró que era necesario «acompañar [las palabras] con algunas acciónes y algunas repercusiones».

Los demócratas progresistas tienen otros desacuerdos. La prominente congresista Alexandria Ocasio-Cortez (D-NY) caracterizó la retórica de la vicepresidente durante el viaje como «decepcionante». Ocasio-Cortez dijo en un comunicado en Twitter: «No podemos ayudar a incendiar la casa de alguien y luego culparlo por huir».

Harris parecía optimista, describiendo su viaje como un «éxito» a los miembros de la prensa.

En marzo, el presidente Biden encargó a Harris que centrara sus esfuerzos en la búsqueda de una solución a la cuestion migratoria. La administración ha tenido problemas para definir cuáles son las funciones específicas de Harris, y la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, admitió que «ha habido confusión».

La semana pasada, Biden también dio responsabilidades adicionales al designar a Harris para ayudar a impulsar una nueva resolución sobre el derecho al voto.

El viaje coincidió con una sentencia del Tribunal Supremo sobre el programa de Estatus de Protección Temporal. En la sentencia, dictada por unanimidad, el tribunal estableció que los inmigrantes que han entrado ilegalmente en EE.UU. no pueden solicitar la tarjeta de residencia debido a su estatus de protección temporal. La decisión obliga a las personas que entran en esta categoría a obtener la Residencia Permanente Legal, antes de avanzar en el proceso de residencia (conocido como “green card”).

La decisión, dictada por la jueza Elena Kagen, establece que «una ‘admisión’ se define como ‘la entrada legal del extranjero en Estados Unidos tras la inspección y autorización de un funcionario de inmigración’. El programa Estatus de Protección Temporal otorga a los extranjeros un estatus de no inmigrante, pero no los admite».

También hubo algún movimiento con el tema de la migración en el Congreso esta semana, ya que el senador John Cornyn (R-TX) y la senadora Krysten Sinema (D-AZ) presentaron la “Ley Bipartidista de Soluciones Fronterizas.” Cornyn comentó en Twitter: «Estaría encantado de ofrecer esto a la vicepresidenta Harris o al presidente Biden como solución, porque ahora mismo no parecen tomarse esto en serio».

Fuente: Politico

Las conversaciones bipartidistas dan lugar a un acuerdo sobre infraestructuras, cuyas probabilidades de aprobación son inciertas

Se ha alcanzado un compromiso sobre un acuerdo histórico en materia de infraestructuras, lo que allana el camino para que el asunto se debata en el Senado estadounidense.

El grupo de 10 senadores, formado en su totalidad por miembros de ambos partidos, anunció el proyecto el jueves. Según un comunicado de la senadora Krysten Sinema (D-AZ), una de las legisladoras que ha trabajado en la propuesta bipartidista, el proyecto de ley abarca «un marco realista y de compromiso para modernizar las infraestructuras y las tecnologías energéticas de nuestra nación».

Estos esfuerzos bipartidistas fueron encabezados por el senador Mitt Romney (R-UT). Romney había estado trabajando en un plan alternativo en el caso de que ninguna de las partes de las conversaciones iniciales pudiera llegar a un acuerdo al respecto.

El anuncio se produce días después de que las negociaciones a principios de esta semana fracasaran con el presidente Biden y otro grupo de republicanos, liderados por la senadora Shelly Moore Capito (R-WV).

En un comunicado emitido por la oficina de Moore Capito, la senadora señaló que los esfuerzos de negociación se llevaron a cabo, «respetuosamente, plenamente y con mucha franqueza». Según el equipo de Moore Capito, los desacuerdos sobre la reversión de la “Ley de recortes de impuestos y empleos de 2017 (Tax Cuts and Jobs Act of 2017)”, el plan fiscal aprobado por la administración Trump en su primer año.

Hablando en nombre del presidente con respecto a este asunto, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, detalló que el acuerdo original ofrecido por los republicanos era insatisfactorio, ya que no lograba «satisfacer las necesidades esenciales de nuestro país para restaurar nuestras carreteras y puentes, prepararnos para nuestro futuro de energía limpia y crear empleos».

La posible subida de impuestos por esta medida fue la «línea roja» que puso fin a las deliberaciones iniciales.

El enorme plan de infraestructuras presentado por Biden forma parte de un objetivo más amplio para «reimaginar y reconstruir una nueva economía». El Plan de Empleo Americano pretende gastar más de 2 trillónes de dólares en los próximos ocho años.

Según el plan, 2.600 millones de dólares se destinarán a «arreglar carreteras, reconstruir puentes y mejorar aeropuertos, puertos y centros de tránsito». Estos fondos financiarían además una nueva red eléctrica y ofrecerían «banda ancha de alta velocidad a todos los estadounidenses».

Biden pretende que su presupuesto para 2022 suponga un gasto de 6 trillónes de dólares, lo que lo convertiría en el «mayor nivel de gasto federal sostenido desde la Segunda Guerra Mundial», según el New York Times.

El plan de Romney fue compartido a principios de esta semana con otros 20 senadores moderados que estarían más inclinados a apoyar la propuesta. Sin embargo, Romney ha mantenido su posición de que las subidas de impuestos no son una opción en ningún plan que apoyaría, calificándolo de «gran error».

Romney dijo a los miembros de la prensa el miércoles por la mañana: «No vamos a subir los impuestos».

El hecho de que esta propuesta alternativa avance no significa necesariamente que vaya a ser aprobada fácilmente por el Senado. Es totalmente posible que la propuesta no satisfaga a suficientes senadores para ser aprobada en el Senado.

El líder de la minoría del Senado, Mitch McConnell (R-KY), fue informado del nuevo acuerdo y se mostró «abierto a él», según Romney. Sin embargo, no se ha indicado si el líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer (D-NY), o si la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi (D-CA), estarían interesados en avanzar.

Sin embargo, el gobierno de Biden ha hablado. El portavoz adjunto de la Casa Blanca, Andrew Bates, declaró el jueves por la noche que «el Presidente aprecia el trabajo de los senadores para avanzar en las inversiones críticas que necesitamos para crear buenos puestos de trabajo, preparar nuestro futuro de energía limpia y competir en la economía global».

Adicionalmente, Bates mencionó que todavía hay cuestiones que deben ser abordadas por ambas partes.

Los detalles sobre cómo se pagará el acuerdo de infraestructuras no están claros actualmente. Los analistas esperan que éste sea el tema de debate más importante cuando el proyecto de ley avance hacia el Senado.

Una revisión masiva de la infraestructura del país fue una promesa importante hecha por el presidente Biden durante la campaña de 2020. Estos avances acercan a la Casa Blanca a una importante victoria legislativa.

Pero si bien se han establecido los cimientos, el camino que queda por delante será pedregoso.

Fuentes: CNBC

El oleoducto Keystone se termina al revocar Biden un permiso clave.

Tras años de controversia, el oleoducto Keystone XL está oficialmente muerto.

El infame proyecto se suspendió oficialmente el jueves. TC Energy, la empresa responsable del oleoducto existente, anunció el fin del proyecto de 9.000 millones de dólares.

El presidente Biden fue el encargado de denegar a la empresa el permiso necesario para construir las 1.200 millas adicionales que atravesaban Estados Unidos.

De haberse construido, el proyecto habría trasladado unos 883.000 barriles de petróleo al día desde Alberta, una provincia del oeste de Canadá. Según el Associated Press, la provincia había invertido más de 1.000 millones de dólares para poner en marcha el avance del proyecto.

El petróleo transportado por el oleoducto sería crudo de arenas bituminosas, que libera más gases de efecto invernadero ya que requiere más procesamiento que el petróleo estándar. Es probable que esto haya motivado la cancelación, ya que el daño potencial que podría tener en el medio ambiente es incompatible con el objetivo más amplio de la administración Biden de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero de Estados Unidos.

El proyecto se ha convertido en el centro de la escena política y de las conversaciones sobre el cambio climático.

El oleoducto Keystone XL suscitó debates sobre el coste medioambiental de su construcción y del potencial de Estados Unidos para la transición a fuentes de energía más limpias y respetuosas con el medio ambiente.

El ex presidente Trump fue un orgulloso defensor del oleoducto, pregonando con frecuencia las ventajas económicas del proyecto. En 2017, Trump aprobó el mismo permiso que Biden revocó. Sin embargo, la construcción se retrasó debido a una serie de destacadas impugnaciones legales por parte de activistas medioambientales.

En la campaña de 2020, el presidente Biden había prometido detener el progreso del oleoducto Keystone XL. Canceló el permiso en enero, durante los primeros días de su administración.

TC Energía ha declarado que se compromete a trabajar con las agencias gubernamentales adecuadas «para garantizar una terminación y salida segura» del proyecto.

La decisión se produce en un momento en que los precios de la gasolina han aumentado lentamente en los últimos seis meses. Según la Asociación Americana del Automóvil, el precio medio de la gasolina ha subido alrededor de un dólar este último año. El año pasado el precio medio de la gasolina era de aproximadamente 2 dólares.

Fuente: Reuters

Las citaciones a legisladores demócratas clave provocan la revisión del antiguo Departamento de Justicia de la administración Trump

Los antiguos miembros del Departamento de Justicia de Trump podrían estar en medio de un escándalo. Según ha desvelado el New York Times, el actual inspector general del Departamento de Justicia planea investigar un «paso muy inusual» dado por los fiscales de la era Trump.

El inspector general planea revisar si era necesario que los fiscales citaran «a Apple para obtener datos de las cuentas de al menos dos demócratas del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, ayudantes y familiares».

Una de las personas citadas era, al parecer, un menor de edad.

Los legisladores demócratas de California Adam Schiff y Eric Swalwell fueron notificados de que sus datos habían sido citados y confiscados por el Departamento de Justicia de Trump. Ambos formaban parte del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, una organización que desempeñó un papel crucial en la investigación de los posibles vínculos entre Trump y Rusia.

Como señala NPR, «es muy inusual que el Departamento de Justicia cite a miembros del Congreso. Si ocurre, suele ser en relación con una investigación de corrupción».

Las citaciones de los legisladores parecen tener relación con las investigaciones del Departamento de Justicia sobre las filtraciones de los medios de comunicación, ya que a mediados del año pasado se citó a varios periodistas de CNN, The Washington Post y The New York Times.

El líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer (D-NY), y el presidente de la Comisión de Inteligencia del Senado, Dick Durbin (D-IL), dijeron en una declaración conjunta: «Esto es un grave abuso de poder y un asalto a la separación de poderes. Esta atroz politización del Departamento de Justicia por parte de Donald Trump».

Schumer alentó el testimonio ante el Comité Judicial del Senado de los exfiscales generales de la era Trump: Jeff Sessions y Bill Barr. El líder de la mayoría amenazó con citarlos si alguno de ellos se negaba.

En el pasado, el ex presidente afirmó que fue víctima de un comportamiento similar mientras estaba en el cargo. Era habitual que Trump calificara de «caza de brujas» la investigación del abogado especial sobre sus vínculos potencialmente comprometedores con Rusia. También ha sido muy crítico con la gestión del Departamento de Justicia de Obama de las órdenes FISA sobre Carter Page, uno de los antiguos colaboradores de la campaña de Trump, durante la campaña de 2016.

Una orden FISA permite, con causa probable, la vigilancia de un individuo.

El Tribunal de Vigilancia de la Inteligencia Extranjera falló en enero del año pasado declarando inválidas dos de las cuatro órdenes judiciales sobre Page. La decisión citó varios errores y declaraciones erróneas que el FBI cometió para adquirir la orden FISA sobre Page.

Fuentes: The New York Times

Versión en Inglés/Version in English



Harris establishes Biden administration’s stance on immigration in first trip as VP

It has been a busy week for vice-president Kamala Harris.

The vice-president returned Wednesday from a trip to meet with Guatemalan President Alejandro Giammattei and Mexican President López Obrador. The vice-president’s diplomatic journey aimed to discuss the situation at the US border and combatting corruption in Central American countries

The visit comes at a critical time, as control over the border remains a major policy concern for Americans. Further, the mission offers the Biden administration an opportunity to clarify and establish their stance on migratory policy.

In a speech in Guatemala, Harris took a surprisingly strict tone, going as far to directly tell migrants looking to cross the border, “do not come.”

Harris also highlighted that the immigration situation wouldn’t be solved without addressing the “root causes,” of the crisis, hoping that fighting corruption and stabilizing the region would decrease the number of migrants fleeing to U.S. Finding a way to stabilize these root causes appeared to be a major focus of trip.

However, members of the Republican party have criticized Harris for the way she has handled the situation, specifically by the fact that she has not made a visit to the border taking control of the administration’s response to the crisis.

Harris told members of the press, “Listen, I’ve been to the border before. I will go again.” In an interview aired Tuesday morning on the Today show, Lester Holt pressed Harris on the matter.

The visibly annoyed vice president appeared defended, “And I haven’t been to Europe. And I mean, I don’t understand the point that you’re making. I’m not discounting the importance of the border.” Harris emphasized the border is only a part of a larger issue of instability in Central and South America, and that the administration’s focus was on remedying many problems at their source.

However, her words attracted criticism from members of her own party. Congressman Henry Cuellar (D-TX) advised publicly this week that Harris should visit the border and “sit down” with border patrol officials. While Cuellar is supportive of the messaging, he stated that there was a need to, “couple [the words] with some action and some repercussions.”

Progressive Democrats have other disagreements. Prominent congresswoman Alexandria Ocasio-Cortez characterized the vice-president’s rhetoric during the trip as “disappointing.” Ocasio-Cortez said in a statement on Twitter, “We can’t help set someone’s house on fire and then blame them for fleeing.”

Harris appeared optimistic, describing her trip as a “success” to members of the press.

In March, President Biden tasked Harris to focus her efforts on finding a solution to the migration issue. The administration has had trouble defining what Harris duties specifically are, with White Press Secretary Jen Psaki admitting that, “there has been confusion.”

Last week, Biden also gave additional responsibilities as he tapped Harris to help push a new voting rights resolution.

The trip coincided with a Supreme Court ruling on the Temporary Protected Status program. The ruling unanimously, the court established that migrants who have entered the US illegally cannot apply for green cards because of their temporary protected status. The decision forces individuals who fall under this category to obtain Legal Permanent Residency, before moving forward with the green card process.

Penned by Justice Elena Kagen, the decision established, “An ‘admission’ is defined as ‘the lawful entry of the alien into the United States after inspection and authorization by an immigration officer. The TPS program gives foreign nationals nonimmigrant status, but it does not admit them.”

There was also some movement on the migration issue in Congress this week, as Senator John Cornyn (R-TX) and Senatoor Krysten Sinema (D-AZ) introduced the Bipartisan Border Solutions Act. Cornyn commented on Twitter, “I’d be happy to offer this to VP Harris or President Biden as a solution – because right now, they don’t seem to be taking this seriously.”

[Politico]

Bipartisan talks results in an infrastructure deal, odds of passing unclear

A compromise on a landmark infrastructure deal has been reached, paving the way for the matter to be debated on in the US Senate.

The group of 10 senators, made up evenly of members of both parties, announced the bill on Thursday. According to a statement from Sen. Krysten Sinema (D-AZ), one of the lawmakers who worked on the bipartisan proposal, the bill encompasses, “realistic, compromise framework to modernize our nation’s infrastructure and energy technologies.”

These bipartisan efforts were spearheaded by Senator Mitt Romney (R-UT). Romney had been working on an alternative plan in the event that neither side of initial conversations could come to an agreement on the matter.

The announcement comes days after negotiations earlier this week collapsed with President Biden and another group of Republicans, led by Senator Shelly Moore Capito (R-WV).

In a statement released by Capito’s office, the senator noted that negotiation efforts were conducted, “respectfully, fully, and very candidly.” According to Capito’s team, disagreements over reversing the “Tax Cuts and Jobs Act of 2017,” the tax plan passed by the Trump administration in its first year.

Speaking on behalf of the president in regard to this matter, White House Press Secretary Jen Psaki detailed that the original deal offered by Republicans was unsatisfactory since it failed to “meet the essential needs of our country to restore our roads and bridges, prepare us for our clean energy future, and create jobs.”

The potential of tax increases by this move was the “red line” that ended initial deliberations.

The massive infrastructure plan set forth by Biden is part of a larger goal to “reimagine and rebuild a new economy.” The American Jobs Plan aims to spend over $2 trillion over the next eight years.

According to the plan, $2.6 billion in the plan is set to “spent on fixing highways, rebuilding bridges, and upgrading airports, ports and transit centers”. These funds would additionally finance a new electrical grid and offer “high-speed broadband to all Americans.”

Biden aims for his 2022 budget to spend $6 trillion, making it the “highest sustained levels of federal spending since World War II” according to the New York Times.

The Romney plan was shared earlier this week with 20 other moderate senators who would be more inclined in supporting the proposal. However, Romney has maintained his position that tax increases are not an option in any plan he’d support, calling it a “huge mistake.”

Romney told members of the press Wednesday morning, “We’re not raising taxes.”

As this alternative proposal moves forward, it doesn’t necessarily mean that it would easily pass the senate. It is entirely possible that the bill wouldn’t satisfy enough senators to pass the senate.

Senate Minority Leader Mitch McConnel (R-KY) was briefed on the new agreement and was, “open to it,” according to Romney. However, there has been no indication as to whether Senate Majority Leader Chuck Schumer (D-NY) or if Speaker of the House Nancy Pelosi (D-CA) would be interested in moving forward.

The Biden administration has spoken though. Deputy White House spokesperson Andrew Bates stated Thursday evening that, “The President appreciates the Senators’ work to advance critical investments we need to create good jobs, prepare for our clean energy future, and compete in the global economy.”

However, Bates alluded that there are still questions that needed to be addressed by both sides.

The specifics on how the infrastructure deal will be paid for is currently unclear. Analysts expect this to be the significant topic of debate when the bill advances to the senate floor.

A massive overhaul of the country’s infrastructure was a significant promise made by President Biden during the 2020 campaign. These developments bring the White House one step closer towards a major legislative victory.

But while the foundation has been established, the road ahead will be a rocky one.

[CNBC]

Keystone Pipeline gets terminated as Biden revokes key permit.

After years of controversy, the Keystone Pipeline XL is officially dead.

The infamous project was official suspended on Thursday. TC Energy, the company responsible for the existing pipeline, announced the end of the $9 billion project.

President Biden possessed the smoking gun, denying the company a necessary permit to build the additional 1,200 miles that ran through the US.

If built, the project would have moved an estimated 883,000 barrels of oil a day from Alberta, a province in Western Canada. According to the Associated Press, the province had invested more than $1 billion dollars to ignite the progress on the project.

The oil moved by the pipeline would be oil sands crude, which releases more greenhouse gases since it requires more processing than standard oil. This likely motivated the cancellation, as the potential damage this could have on the environment is inconsistent with the administration’s larger goal of lowering the US’s greenhouse gas emissions.

The project propelled itself onto the political scene and to the center of conversations on climate change. The Keystone Pipeline prompted debates on the environmental cost of its construction and of the potential for the US to transition to cleaner, more environmentally friendly sources of energy.

Former President Trump was a proud supporter of the pipeline, frequently touting the economic advantages of the project. In 2017, Trump approved the same permit Biden revoked. However, construction was delayed due to a number of prominent legal challenges from environmental activists.

In the 2020 campaign, President Biden had promised to halt progress on the Keystone Pipeline XL. He cancelled the permit in January, during the initial days of his administration.

TC Energy has stated that it is committed to work with the proper government agencies “to ensure a safe termination of and exit” from the project.

The decision comes as the prices of gas have inched slowly over the past of 6 months. According to the American Automobile Association, the average price of gas has risen by about a dollar this past year. The average price of gas last year was approximately $2.

[Reuters]

Subpoenas into key Democratic lawmakers prompts review of Trump Justice Department.

Former members of the Trump Justice Department may be in the midst of a scandal. As uncovered by the New York Times, the current Justice Department’s inspector general is planning to investigate a “highly unusual step” taken by Trump era prosecutors.

The inspector general plans to review whether it was necessary for prosecutors to subpoena “Apple for data from the accounts of at least two Democrats on the House Intelligence Committee, aides and family members.”

One of the individuals subpoenaed was reportedly a minor.

California Democratic lawmakers Adam Schiff and Eric Swalwell were both notified that their data had been subpoenaed and seized by the Trump Justice Department. Both served on the House Intelligence Committee, an organization the played a crucial role in the investigation of potential ties between Trump and Russia.

As noted by NPR, “It is highly unusual for the Justice Department to subpoena members of Congress. If it does happen, it’s usually in connection to a corruption investigation.”

The subpoenas for the lawmakers appear to have ties with Justice Department investigations into media leaks, as a number of journalists from CNN, The Washington Post, and The New York Times had subpoenaed records mid-last year.

Senate Majority Leader Chuck Schumer (D-NY) and Chair of the Senate Intelligence Committee Dick Durbin (D-IL) said in a joint statement, “This is a gross abuse of power and an assault on the separation of powers. This appalling politicization of the Department of Justice by Donald Trump.”

Schumer encouraged testimony to the Senate Judiciary Committee from former Trump-era Attorneys General Jeff Sessions and Bill Barr. The majority leader threatened subpoenaing them if either refused.

In the past, the former president claimed that he was a victim of similar behavior while in office. It was common for Trump to characterize the special counsel investigation into his potentially compromising ties to Russia as a “witch hunt.” He has also been very critical of the Obama Justice Department’s handling of FISA warrants on Carter Page, one of the Trump’s former campaign associates, during the 2016 campaign.

A FISA warrants allows, with probable cause, the surveillance of an individual.

Foreign Intelligence Surveillance Court ruled in January of last year declared two of the four warrants on Page invalid. The decision cited various missteps and misstatement the FBI engaged in to acquire the FISA warrant on Page.

[The New York Times]