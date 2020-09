¡Delicada situación! Instalan una Comisión Externa para incendios en el Pantanal

El Senado de Brasil instaló una Comisión Externa que acompañará la delicada situación de los incendios del Pantanal, el mayor humedal del mundo que es compartido con Paraguay y Bolivia

El lugar perdió este año un 17 % de su vegetación por causa del fuego que se propaga en esa región.

La Comisión Externa celebró inmediatamente su primera reunión y determinó el viaje de una misión de cuatro legisladores el próximo sábado a la región, donde el fuego se arrastra y ha segado la vida de centenas de animales, entre ellos especies amenazadas como el jaguar, el mayor felino del continente americano.

Los cuatro senadores que integran la misión representan a los dos estados de la región y, además de visitar y sobrevolar los lugares afectados, se reunirán con las autoridades locales y con el grupo científico que acompaña las labores del Cuerpo de Bomberos para rescatar animales silvestres.

El grupo de senadores pretende también proponer una ley específica de protección ambiental en ese bioma de catorce millones de hectáreas y rico en fauna, con especies como jaguares, osos hormigueros, aves de gran porte, armadillos, caimanes yacarés y una inmensa variedad de insectos, entre otros.

Los estados de Mato Grosso y Mato Grosso do Sul, ambos en la región Centro-Oeste, se declararon esta semana en situación de calamidad y emergencia, respectivamente, una condición que permite la liberación de recursos inmediata y el apoyo de organismos nacionales, como el Ejército, para actuar en este tipo de situación.

Este miércoles, el ministro de Desarrollo Regional, Rogerio Marinho, se reunió con el gobernador de Mato Grosso, Mauro Mendes, y determinó la entrega de recursos federales de unos 1,92 millones de dólares para el combate a los incendios.

Brazilian Pantanal has been burning since mid-July, with fires four times the size of the largest fire in the Amazon rainforest. The world's largest wetland is home to roughly 1,200 vertebrate species, including 36 threatened with extinction https://t.co/V3tq27tA7I pic.twitter.com/81b3oIvkAk

— Reuters (@Reuters) September 17, 2020