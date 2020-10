Detalló que Venezuela podría reforzar su liquidez monetaria y mantener el Bolívar con petros, pero este criptoactivo tiene que formar parte de la política monetaria

El pasado lunes el reconocido economista, Alberto Sobalvarro diputado constituyente, informó a través de su programa “Visión Global” transmitido en las pantallas de Coquivacoa TV, Telecolor y Canal 11 del Zulia, que “sea el gobierno el que decrete la libre convertibilidad y elimine la mesa de cambio para que vamos a una oferta y demanda libre de la divisa extranjera”, explicó que es necesario que prevalezca en el país y en la economía la utilización del bolívar y reforzar la moneda nacional con el nivel de circulante monetario, y esto con el petro es viable si se le da usabilidad, el petro es una unidad de cuenta, de reserva de valor y medio de pago, dado que con el se pueden hacer algunas transacciones.





Detalló que Venezuela podría reforzar su liquidez monetaria con petros, pero este criptoactivo tiene que formar parte de la política monetaria, así como está la SUDEBAN llevarlo a la SUNACRIP para que sea el Banco Central de Venezuela quien le de viabilidad al petro a través del sistema financiero nacional, circulando en el ámbito público y privado.

Agregó que “si no se puede hacer a través de las políticas que dicta el BCV, bueno vamos a crear entonces el Banco Central de Criptoativos y que desde allí aguas abajo la SUNACRIP y el mercado de criptoactivos nacional e internacional rija y brinde la usabilidad del petro siempre y cuando tenga un contravalor, porque recibimos petros, pagamos con petros pero no podemos todavía monetizar el petro. Para poder monetizarlo necesitamos bolívares en la economía, al igual que dólares para realizar algunas transacciones, para ello debemos revisar el uso que le están dando los venezolanos al dólar, pues no podemos permitir que el bolívar desaparezca”



En referencia al anunció que hizo el presidente de AKB Fintech, Guillermo Scarpantonio, de la implementación de cajeros automáticos que dispensarán dólares en efectivo, dijo que desconoce el tema a profundidad, pero está en desacuerdo por lo que indicó que “ tenemos una moneda soberana que es el bolívar, nuestra única unidad monetaria, que la soberana constitución enmarca en el artículo 318, y al igual podemos hacer transacciones en dólares, en euros y otras divisas siempre y cuando la política que dicte el Presidente de la República, Nicolás Maduro, esté acorde con la Ley y las políticas cambiarias, monetarias que el Banco Central de Venezuela disponga, y sobre todo, en relación a la libre convertibilidad de divisas respecto a nuestro bolívar”.



Indicó que en medio de esta crisis económica, del bloqueo, las sanciones, el esfuerzo debe estar dirigido a poder recuperar los activos que le han sido confiscados a nuestra nación en el exterior, Citgo, Monómeros, Refinería en la Isla de Aruba, Petro Jamaica, el oro en Londres, las reservas internacionales, el dinero de las cuentas del Banco Central, de las industrias básicas o de PDVSA, “nosotros venimos trabajando en la oportunidad de hacer evaluaciones y así pagar la deuda, el servicio de deuda, de recomprar bonos, transar nuevos bonos, de obtener dinero en el exterior de la banca internacional o de los diferentes organismos multilaterales, pensar la posibilidad de conseguir dinero, inversiones a través de la bolsa de valores, de transacciones financieras, pero todo eso va a ser posible si los Estados Unidos de Norte América levanta definitivamente el bloqueo y las sanciones y para eso acompañamos al Jefe de Estado en la solicitud del levantamiento de esas sanciones, para que el gobierno venezolano pueda seguir activando la economía desde el proceso productivo endógeno desde las entrañas de la tierra”.





El diputado destacó que no basta que se conozcan los problemas, sino que es necesario plantear propuestas e ir al debate, “porque sabemos que tenemos problemas de inflación, escasez, fallas de producción, caída del consumo, falta de combustible, de gas doméstico, muchos problemas y necesidades, es por eso que el gobierno inventa y se reinventa con los programas sociales, las bolsas CLAP, las bombonas, el combustible subsidiado al transporte público, cobrando a un sector apenas 0.50 centavos de dólar, la gasolina que es comprada y después revendida por un sector de venezolanos que tiene eso como negocio o como única alternativa de trabajo para llevar los alimentos a su casa”.



Explicó que como parte de las soluciones responsablemente desde el CIVEEG se está proponiendo que Venezuela pudiera llevar el nivel de reservas internacionales a través de la conversión monetaria a unos niveles de liquidez monetaria que le permitan cubrir los salarios y pensiones de siete millones de venezolanos en el sector público, trabajadores, pensionados y jubilados que están ganando dos dólares, indicó que si se igualan las reservas internacionales a la liquidez monetaria uno a uno, se podría tener en este momento 6.750 millones de dólares de las reservas internacionales, convertidos en bolívares obteniéndose la masa monetaria ideal que debe circular en el sistema monetario, llegando al nivel óptimo de liquidez del país.



Puntualizó que en la nación hay déficit de bolívares en la calle, por lo tanto “hemos tenido que refugiarnos y sobre todo en el eje fronterizo se habla ahora solo de pesos, los comerciantes de este lado de la frontera exigen en sus transacciones monedas extranjeras por lo que la gente cree que en verdad hay una dolarización en el país y no es así, nosotros no podemos violar la constitución, debe prevalecer el bolívar porque es parte de nuestra identidad nacional, de nuestro nacionalismo, independencia y soberanía”.





En materia de covid19 Sobalvarro detalló que desde el inicio de la pandemia se han visto afectadas 43.514.678 personas en el mundo, mientras que la cifra global de decesos rebasa los 1.159.708 y se han recuperado 28.762.408. En Venezuela hay un total de 90,047 contagiados de los cuales se han recuperado 84.720 personas y han fallecido 777. En el Zulia han sido detectados 7.762 casos de los cuales han fallecidos 104 personas.



En otro tema, el constituyente resaltó que la presidenta del Consejo Nacional Electoral Indira Alfonzo, calificó como exitoso el simulacro realizado este domingo de cara a las elecciones a la Asamblea Nacional. Recalcó que la jornada, que contó con la participación del personal técnico, operativo, además de haberse registrado una efectividad en el proceso del 100%, dado que se instaló la totalidad de las mesas electorales previstas, tuvo una concurrencia masiva, fue exitosa y superó las expectativas propuestas por el CNE.



En la agenda alternativa económica mundial post-pandemia el economista resaltó que para impulsar la economía es necesario emitir bolívares, respaldar la economía y los créditos, reforzar los salarios de los trabajadores de dos a 135 dólares y en cinco meses realizar los ajustes necesarios, evaluar la política fiscal y cambiaria .Destacó que “el bloqueo económico existe y debemos exigir que se levante pero no depende de nosotros los venezolanos, por lo que nosotros tenemos que invertir, trabajar, producir y para satisfacer la demanda de toda la población, exportar los excedentes, traer divisas reactivar la industria petrolera y apalancarla en el petro”.



Durante la entrega de esta semana del programa Visión Global, transmitido también a través de Eclipse 88.3 Fm, Acción 100.1 Fm y Pequiven 88.7 Fm, el diputado constituyente Alberto Sobalvarro felicitó al presidente, Nicolás Maduro, por todos los esfuerzos realizados en materia económica para impulsar el país.