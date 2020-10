Los Lakers se titulan campeones de la NBA con una magistral actuación de LeBron James

Los Ángeles Lakers se titularon campeones este domingo de la NBA en el sexto juego de la serie que quedó 4-2 ante el Miami Heat



Los Angeles Lakers derrotaron al Miami Heat en el sexto juego de Las Finales con marcador de 106-93, y de esta forma se coronan como los campeones de la NBA de la temporada 2019-2020.

LeBron James nuevamente fue el motor ofensivo del equipo californiano, y registró un triple doble de 28 puntos, 14 rebotes y 10 asistencias. Anthony Davis por su parte, acabó con un doble doble de 19 unidades y 15 rebotes.

The @Lakers are the 2020 NBA Champions! #LakeShow pic.twitter.com/Pnwdbvq29D

LeBron triple-double with 19 PTS, 12 REB, 10 AST! #NBAFinals @Lakers lead 94-69. 6:45 left on ABC. pic.twitter.com/w8Og5iuPrZ

Por el lado del Heat, Bam Abedayo fue el más valioso con 25 puntos, 10 rebotes y 5 asistencias.

Los Lakers dominaron el sexto juego de principio a fin, para conseguir el título 17 en la historia de la franquicia.

▪️ 4x NBA CHAMPION

▪️ 4x #NBAFinals MVP

▪️ 1st player in NBA history to win NBA Finals MVP with 3 different franchises@KingJames | #LakeShow pic.twitter.com/PA7UzuKc4o

