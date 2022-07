Se estrenó en Los Ángeles «House of The Dragon»

La serie se basa en la historia de la Casa Targaryen, la de Daenerys, conocida como la mamá de los dragones

La esperada serie «House of The Dragon», precuela de «Game of Thrones» , fue lanzada el miércoles en un estreno mundial en Los Ángeles, dejando atrás los sinsabores de la criticada última temporada de su predecesora.

«Game of Thrones», con su singular mezcla de fantasía, violencia, política medieval y dragones, se convirtió en un fenómeno mundial que enganchó al público y arrasó en los premios de televisión, aunque su final fue cuestionado por los fans y la crítica.

«Es una verdadera lástima que se hayan sentido tan decepcionados… pero han pasado cuatro años, y esta es una historia diferente», dijo Miguel Sapochnik, director de varios episodios de Juego de tronos, que regresó para la precuela.

«Ahora tienen la oportunidad de vivir una experiencia diferente. Espero que lo hagan», comentó a la AFP en la alfombra roja del estreno.

Fire and blood. Ryan Condal and Miguel Sapochnik at the #HOTDPremiere. pic.twitter.com/MrI2YaQIuB — House of the Dragon (@HouseofDragon) July 29, 2022

Los detalles de la trama del primer episodio de «House of The Dragon», que se emitirá en Estados Unidos a partir del 21 de agosto, continúan siendo un misterio. Por el momento, su proyección tuvo una brillante acogida en el recién inaugurado Museo de la Academia de Los Ángeles.

Ambientada años antes en el mismo universo de los libros de fantasía de George R.R. Martin, «House of The Dragon» muestra los días de gloria de los antepasados de los populares personajes de «Game of Thrones», como Daenerys Targaryen.

«Mientras que la «Game of Thrones» original trata de múltiples familias diferentes que se reparten por varios continentes, la nuestra es una historia mucho más íntima», aseguró Sapochnik.

«En realidad se trata de la disolución de una familia. Así que, en cierto modo, no era difícil que fuera diferente», añadió el director.

Ryan Condal, a la cabeza de la nueva serie junto a Sapochnik, explicó a AFP que había sido «muy difícil» acabar con Juego de tronos, pero que su precuela es «algo totalmente nuevo, está 170 años en el pasado».

«Creo que hubo un proceso de duelo para los fans», comentó. «Pasaron 10 años con estos personajes, habían crecido con ellos».

Condal dijo que creía que todavía había «una base de fans realmente fuerte» para la nueva serie.

En «House of The Dragon», Paddy Considine interpreta al bondadoso rey Viserys, mientras que Matt Smith se pone en la piel de su ambicioso hermano, el príncipe Daemon.

Milly Alcock y Emma D’Arcy encarnan versiones jóvenes y mayores de la única hija del rey, la princesa Rhaenyra, y la línea temporal de la serie abarca al menos una década.

Olivia Cooke, que interpreta un papel clave como Alicent Hightower, la mejor amiga de Rhaenyra, dijo que daba «miedo» pensar en cómo se había recibido el final de la serie original, o cómo podría afectar a su sucesora.

«Es difícil complacer a todo el mundo», afirmó Cooke. «No he pensado en eso para nada… Estoy súper orgullosa de esto».