Los latinos dicen presente en el UFC 277

El UFC 277 con presencia latina. Con peleas importantes tenemos a la estelar, donde la campeona de peso gallo femenino Julianna «The Venezuelan Vixen» Peña, defenderá por primera vez su título ante la histórica Amanda Nunes, que deberá corregir los errores de su anterior pelea, donde fue sometida por la actual campeona.

Por otra parte, el excampeón del peso Mosca, Brandon Moreno tendrá una revancha con el neozelandés Kai Kara France. Este enfrentamiento será por el cinturón interino de la división, que es una de las más competitivas de la compañía.

"𝑬𝒔𝒕𝒐𝒚 𝒉𝒆𝒓𝒊𝒅𝒐. 𝑽𝒆𝒏𝒈𝒐 𝒅𝒆 𝒑𝒆𝒓𝒅𝒆𝒓 𝒆𝒍 𝒄𝒂𝒎𝒑𝒆𝒐𝒏𝒂𝒕𝒐" Brandon "The Assassin Baby" Moreno 🇲🇽 habla de su intensa motivación de cara a #UFC277

En el peso Wélter, el ecuatoriano Michael Morales deberá mostrar su garra y vencer al estadounidense Ramiz Brahimaj. El sudamericano está invicto en las MMA y consiguió su primer triunfo en la UFC noqueando a Trevin Giles en el UFC 270.

¡Palabras de la @VenezuelanVixen previo a su combate de #UFC277!

Sábado 30 de Julio

ESTELARES 10pm ET 🇺🇸 / 9pm 🇲🇽 / 11pm 🇦🇷 / 4am 🇪🇸

PRELIMINARES 8pm ET 🇺🇸 / 7pm 🇲🇽 / 9pm 🇦🇷 / 2am 🇪🇸

PRIMERAS PRELIMS 6pm ET 🇺🇸 / 5pm 🇲🇽 / 7pm 🇦🇷 / 12am 🇪🇸 pic.twitter.com/4mKbffJH0N

