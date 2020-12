¡OMG! Daniela Alvarado reveló sin rodeos cuál es su preferencia sexual (+video)

Muchas han sido las especulaciones en torno a las preferencias sexuales de la actriz venezolana Daniela Alvarado y ahora ella misma decidió hablar al respecto

Daniela Alvarado participó en una dinámica preguntas-respuestas a través de Instagram con el doctor Gabriel Obayi, quien hace el programa Desnúdame tu alma.

En medio de la entrevista, un usuario le sugirió a Obayi consultar a Alvarado sobre si era cierto que sentía atracción por las mujeres.

Danielita no dudó ni un segundo para dar su respuesta: «¿De cuál clóset? Disculpen, pero no soy gay, capaz y habría sido súper feliz, pero no lo soy«.

Una vez más Daniela Alvarado demostró que es una mujer muy directa que no siente temor de hablar abiertamente sobre su vida personal.