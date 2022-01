Netflix confirmó que prepara la secuela de pollitos en fuga y una nueva pelicula de Wallace y Gromit

Pollitos en fuga (Chicken Run) es una película británico-estadounidense que se estrenó en el año 2000 y tuvo una recaudación de 225 millones dólares en taquilla

A mediados de 2020, se había dado a conocer que Pollitos en fuga 2 sería una realidad dentro del catálogo original de Netflix. En colaboración con el estudio Aardman Animations, la plataforma digital reveló este 20 de enero el primer vistazo de la continuación que llegará más de dos décadas después de la cinta original, considerada en la actualidad un clásico de la animación en el género de stop motion.

La imagen compartida por la plataforma nos muestra a Ginger y Rocky de regreso a las andanzas en Pollitos en fuga: el amanecer del Nugget (Chicken Run: Dawn of the Nugget), el título que llevará esta nueva entrega que contará con la participación de Bella Ramsey (Game of Thrones y The Last of Us), Thandiwe Newton (Westworld) y Zachary Levi (Shazam!). El estreno será el próximo año.

Pollitos en fuga (Chicken Run) es una película británico-estadounidense que se estrenó en el año 2000 y tuvo una recaudación de 225 millones dólares en taquilla. Fue realizada por Aardman Animations con la dirección de Peter Lord y Nick Park en asociación con DreamWorks Animation, que se encargó de la financiación y la distribución. La historia sigue a un grupo de gallinas en su intento por escapar de una granja de Yorkshire, Inglaterra, en 1961. En camino a cumplir su misión, las aves conocerán a un torpe gallo que promete ayudarlas en su huida.

Mel Gibson, Imelda Staunton, Julia Sawalha, Benjamin Whitrrow, Jane Horrocks, Lynn Ferguson, Timothy Spall, Phil Daniels, John Sharian, Miranda Richardson y Tony Haygarth prestaron sus voces para la versión original en inglés.

Una película de Wallace y Gromit en camino

Aprovechando el trabajo en conjunto con Aardman Animations, Netflix también desarrollará otro filme de Wallace y Gromit, la serie animada de películas cortas británicas. En 2005, los personajes tuvieron su gran salto al cine (Wallace y Gromit: la batalla de los vegetales) a raíz del éxito de Pollitos en fuga unos años antes, y la producción se llevó el Oscar a la Mejor película animada.

Wallace es un hombre inglés que vive en la calle West Wallaby con su inseparable perro, Gromit, y atraviesan múltiples aventuras debido a sus distintas personalidades y comportamientos. A él le encanta el queso y es un inventor con ideas muy alocadas para su época (la década de los 60) que no siempre terminan bien. Por otro lado, el perro de raza Beagle es una inteligente mascota que adora tejer, leer sobre filosofía y escuchar a Bach, además de comer muchos cereales.

Nick Park, la mente detrás de estos personajes, se sentará nuevamente en la silla del director para este proyecto. No se tienen mayores detalles sobre el reparto o la trama en la que se centrará esta vez. Pollitos en fuga 2 está programada para lanzarse en Netflix en 2023, y la secuela de Wallace y Gromit llegará en 2024