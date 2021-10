Miss Universo 2013 Gabriela Isler anunció la llegada de su primer bebé

Visiblemente conmovida, Gabriela Isler detalló que su bebé nació gracias a una cesárea y prometió que contará cómo fue el procedimiento

La Miss Universo 2013, María Gabriela Isler, dio a luz a su primogénito el pasado 1 de octubre. Así lo anunció este domingo a través de su cuenta en Instagram.

«Buenos días mundo, soy Joaquín Figueroa Isler, mucho gusto. Hace una semana llegué para enamorar a mi mamá y a mi papá para toda la vida. Soy un bebé completamente sano, gracias a Dios, tranquilo de día y activo de noche, reilón pero con carácter cuando la cosa lo amerita, muequero, fanático del pechito [all day, all night], y me encanta el apego», comentó la reina de belleza y una de las directoras del Miss Venezuela.

«El pasado viernes 01/10/2021 nuestras vidas cambiaron para siempre, de una forma inexplicable, cuando recibimos a nuestro primer amor como padres. Realmente no sé expresar con palabras la cantidad de emociones que se han cruzado en mi corazón durante estos últimos días, pero sin duda alguna, es una felicidad fuera de este mundo», continuó diciendo.

Visiblemente conmovida, Isler detalló que su bebé nació gracias a una cesárea y prometió que contará cómo fue el procedimiento «junto a un maravilloso equipo de profesionales, en nuestra amada Venezuela».

Expresó que dar vida, sentir el latir de dos corazones al mismo tiempo y saber cada parte del pequeño cuerpo de su bebé se formó dentro de ella le parece «surreal»; al igual que «esta personita» ya forme parte del mundo.

Gabriela Isler posteo fotos de su bebé

En el carrusel que compartió en su cuenta de Instagram, la modelo retrató su primer encuentro con el bebé en pleno quirófano. Su esposo, Alberto Figueroa, también forma parte de la escena emotiva.