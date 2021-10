Así es el nuevo Willy Wonka: Primer vistazo a Timothée Chalamet en la precuela

El último actor que da vida al chocolatero Willy Wonka es Timothée Chalamet

Cargada con una mente abierta y mucha curiosidad, explora cualquier documental, película, serie y miniserie que empiece a hacer ruido. El actor que ahora está en cartelera con ‘Dune’ se mete en la piel del mítico personaje que antes que él interpretaron Johnny Depp y Gene Wilder.

Lea también: Conoce y prepara el ppopgi, el famoso dulce de El Juego del Calamar

Timothée Chalamet ha ganado el billete dorado en la industria de Hollywood. Sus trabajos en Call Me By Your Name, Mujercitas y, más recientemente, Dune, le han colocado en una posición privilegiada. Sus planes de futuro no son menos ambiciosos y el actor ha sorprendido a todos al publicar una imagen de uno de sus proyectos más esperados: Wonka, la precuela de Willy Wonka y la fábrica de chocolate.

Enfundado en su tradicional sombrero y ropa victoriana, no hay duda de que Chalamet ha logrado meterse en la piel del famoso personaje. «El suspense es terrible, espero que dure…», ha escrito el actor en la publicación de Instagram donde aparece caracterizado. En una segunda foto se puede ver un detalle de uno de sus accesorios imprescindibles: el bastón.

Timothée Chalamet es el último actor que da vida al chocolatero. Antes que él, Gene Wilder lo interpretó en 1971 bajo la dirección de Mel Stuart. Décadas más tarde, Johnny Depp se puso el sombrero para participar en la versión de Tim Burton. Ahora le toca el turno a un actor mucho más joven, a través del cual conoceremos una cara nunca vista de Willy Wonka: sus orígenes.

Paul King -director de Paddington y su secuela- coge el timón para volver a llevar a la cartelera al personaje del clásico de Roald Dahl. No se conocen muchos detalles al respecto, pero explorará la vida del personaje antes de que abriese su famosa fábrica de chocolate y dulces. Conocemos algunos aspectos de su infancia, como el trato cruel de su padre y su prohibición absoluta respecto al azúcar, pero, ¿qué hizo durante su juventud, antes de convertirse en un empresario de éxito?

Además de Chalamet, el reparto está compuesto por Keegan Michael-Key, Sally Hawkins, Rowan Atkinson y Olivia Colman. Si eres fan de las canciones de Wonka, te gustará saber que la película mantendrá el espíritu e incluirá varios números musicales. Lo que no sabemos aún es cómo será la aparición de los Oompa-loompa.

Aún habrá que esperar un poco para ver la interpretación de Chalamet y el resto de compañeros, ya que su estreno está programado para marzo de 2023. Por el momento, la producción sigue en desarrollo y todos esperamos que no haya ningún retraso significativo.