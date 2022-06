Johnny Depp – Amber Heard: El jurado vuelve a reunirse hoy para alcanzar un veredicto

Horas decisivas: los siete miembros del jurado están reunidos para alcanzar un veredicto en el juicio de Johnny Depp y Amber Heard



En las próximas horas podría conocerse el veredicto final en el caso por difamación entre Johnny Depp contra su ex esposa, Amber Heard. Los siete miembros del jurado se encuentran en estos momentos deliberando.

El jurado escuchó los argumentos finales el viernes y deliberó durante unas dos horas sin emitir un veredicto. Reanudaron las deliberaciones poco después de las 9 am del martes.

Los abogados del actor, Camille Vasquez y Ben Chew, fueron vistos ingresando al juzgado del condado de Fairfax, Virginia.

Lea También: Amber Heard sigue en la carrera, jueza mantiene contrademanda a Johnny Depp

Al tratarse de un caso civil y no de uno penal, no hay un «culpable» o «inocente» ya que no hay delito que juzgar, sin embargo, el jurado sí debe decidir si hubo difamación por parte del actor o de la actriz. Para ello, los siete miembros del jurado deberán rellenar un cuestionario de 42 preguntas que los conducirán a tomar una decisión unánime.

Depp demandó a Heard por USD 50 millones, acusándola de difamarlo con un artículo de opinión de 2018 en el que se describió a sí misma como «una figura pública que representa el abuso doméstico». Heard, por su parte, presentó una contrademanda de USD 100 millones contra el astro de «Piratas del Caribe» después de que el abogado de él calificó sus acusaciones como un engaño. Cada uno acusa al otro de destruir su carrera.

Durante los argumentos finales, ambas partes dijeron al jurado que un veredicto a su favor devolvería la vida a sus clientes.

Hace unos momentos, la jueza Penney Azcarate estuvo en la corte con el equipo legal de la ex pareja. Contrario a lo que muchos pensaban, la reunión se dio por una duda del jurado al momento de la deliberación y no porque ya exista un veredicto final. El jurado quería aclarar si el titular debe ser considerado por sí mismo y no en el contexto de todo el artículo de opinión. El equipo legal de Depp respondió que sí, el titular del artículo escrito por Amber sí debe ser considerado por sí mismo.

En el último día del juicio, la actriz de «Aquaman» denunció que sufre amenazas de muerte por parte de los fans del actor. «La gente quiere matarme y me lo dicen todos los días», dijo Heard. «La gente quiere poner a mi bebé en el microondas».

Heard «arruinó la vida de él al decir falsamente al mundo que era una sobreviviente de abuso doméstico cometido a manos del señor Depp», dijo la abogada de Depp, Camille Vasquez, en los argumentos finales.

«En el mundo del señor Depp, uno no deja al señor Depp», dijo el abogado de Heard, J. Benjamin Rottenborn. «Si lo haces, él comenzará una campaña de humillación global en tu contra».

El actor de «Piratas del Caribe» ha testificado que su «objetivo es la verdad» mientras busca limpiar su nombre en el juicio, que está siendo televisado en vivo a través de varios medios. Ha dicho varias veces bajo juramento que nunca golpeó a Heard ni a ninguna mujer.

Debido a las acusaciones de Heard, Depp dijo que perdió «nada menos que todo».

La estrella de Hollywood, a la espera de una sentencia, apareció el domingo en el escenario de un concierto de rock en la ciudad de Sheffield, al norte de Inglaterra, sorprendiendo a un público.

Depp apareció junto al guitarrista inglés Jeff Beck para interpretar Isolation de John Lennon, un tema en el que colaboraron y que se lanzó en 2020.

Depp y Beck también interpretaron una versión de What’s Going On de Marvin Gaye y Little Wing de Jimi Hendrix.

El actor también es miembro del grupo de rock, The Hollywood Vampires, junto a Alice Cooper y Joe Perry, de Aerosmith. La banda actuó en el festival de música Rock in Rio en Lisboa, Portugal, en 2016, cuando Depp se enfrentaba a las denuncias de abuso doméstico de Heard.