Irene Esser puso fin a su relación con el hijo del presidente López Obrador

La Miss Venezuela 2011 confirmó en una conversación en Instagram Live con la modelo Karin Ontiveros, su compañera en el certamen Miss Universo, que estaba soltera

Venezuela – La actriz y Miss Venezuela 2011 Irene Esser confirmó que puso fin a su relación con Andrés Manuel López Beltrán, el segundo hijo del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

Recientemente, Esser conversó en un Instagram Live con Karin Ontiveros, su compañera en el Miss Universo 2012. Allí, además de hablar de anécdotas del certamen de belleza, la modelo comentó sobre su situación sentimental.

Ontiveros le preguntó de forma directa: «¿Estás soltera?», a lo que Esser le respondió con un contundente «Sí». Además en la cuenta de Instagram de la venezolana ya no tiene fotos con Andrés Manuel López Beltrán.

#VIDEO “Soltera, sí”. De esta manera la actriz y ex Miss Venezuela @IreneEsserQ confirmó el término de su noviazgo con el hijo del presidente López Obrador: Andrés Manuel López Beltrán. ¿Crisis o separación definitiva? pic.twitter.com/y1MUcfOrG4 — Alberto Tavira (@betotavira) June 7, 2020

Aunque Esser confirmó la ruptura este fin de semana, la separación de la pareja se hizo pública debido a una información del portal Cuna de grillos, que en abril indicó que la venezolana y el mexicano ya no estaban juntos.

«Andrés Manuel López Beltrán, el segundo hijo del presidente de México, y la modelo venezolana Irene Esser, han puesto una pausa en su noviazgo. La pareja, que acaparó los reflectores desde noviembre de 2018, lleva un mes de rompimiento. Él, en México; ella, en Venezuela», indicó entonces el medio en Twitter.

🔴 EXCLUSIVA de #CunaDeGrillos: el hijo del presidente López Obrador, Andrés Manuel López Beltrán y la modelo Irene Eseer, han hecho una pausa en su noviazgo. 📰 ¿CRISIS o SEPARACIÓN definitiva? Habemus nuevo tema para “La Mañanera”. pic.twitter.com/iQxq3dO8qt — Cuna de Grillos (@cunadegrillos) April 2, 2020

El noviazgo de Irene Esser y Andrés Manuel López Beltrán siempre se mantuvo bajo perfil. La primera ocasión en la que la expareja se dejó ver públicamente fue durante la toma de posesión de Andrés Manuel López Obrador, en diciembre de 2018.

Un mes antes, en noviembre, la miss habló públicamente sobre su relación con el hijo del mandatario mexicano y confirmó que eran pareja. Además, desmintió el rumor de que se había casado en secreto. «No estoy casada. No me casaría en silencio, los invitaría a todos, cuando me case los voy a invitar», dijo la modelo.

Desde ese momento se dejaron ver juntos un par de veces más; sin embargo, siempre trataron de mantener los detalles de su relación al margen de su imagen pública.

Irene Esser se coronó como Miss Venezuela en 2011 y un año después se quedó con el segundo lugar del concurso Miss Universo. Se dedicó luego a la actuación. Recientemente apareció en Bolívar, la serie de Netflix, donde interpretó a María Teresa del Toro.

Foto: Agencia