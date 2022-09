Hijo no reconocido de «El Puma» arremetió en su contra «El que no aguantó el ADN fue usted»

«Nunca hubo un varón. Por ahí un muchacho dice que es hijo mío pero no aguanta un ADN, o sea que no es. Yo sé con quién estuve y dónde estuve, tengo buena memoria» expresó José Luis

Ante las declaraciones de su supuesto padre, «El Puma Jr» se pronunció en sus redes sociales. Cabe recordar que recientemente durante una entrevista con Mirtha Legrand, el cantante venezolano José Luis Rodríguez «El Puma» hizo mención de un polémico tema que lo ha acompañado durante años, un supuesto hijo no reconocido llamado Juan José Rodríguez «El Puma Jr». En esta oportunidad, una vez más el intérprete negó rotundamente ser el padre de este sujeto.

«Nunca hubo un varón. Por ahí un muchacho dice que es hijo mío pero no aguanta un ADN, o sea que no es. Yo sé con quién estuve y dónde estuve, tengo buena memoria. No fui un Don Juan. Siempre fui un hombre de parejas largas. 20 años con la primera y 35 con Carolina, mi actual pareja» expresó José Luis.

Ante esto, Juan José se pronunció con un extenso mensaje en sus redes sociales que desató controversia entre sus seguidores, pues sigue manteniéndose firme en sus declaraciones.

«El que no aguanto el ADN cuando salió el escándalo del hijo fue usted y enseguida me llamó su abogado para que me callara, ese muchacho del que hablo no es un muchacho soy un hombre con dignidad y respeto, dice que no le gustan los escándalos y los crea él mismo no es boludo ni tonto» escribió el también cantante.

«No voy a publicar la carta que ya le envié pero públicamente aclaro que si me pasa algo hay 2 personas que las publicarán yo tengo más de 30 años que no lo veo porque me desterró y la última vez que nos vimos fue en el funeral de mi abuela ANA GONZALEZ DE RODRÍGUEZ y no me dio la cara huyo» agregó.

Hasta el momento, José Luis no ha respondido a las palabras de su supuesto hijo.