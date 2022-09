Shakira habló sobre Piqué: «Puse mi carrera en segundo plano y me vine a España, a apoyarlo»

Hasta el momento, Shakira no se había pronunciado sobre los duros meses que ha vivido tras anunciar su separación de Gerard Piqué

Shakira, abrió su corazón y se refirió a lo que ha tenido que soportar tras esta ruptura. «Honestamente, la descripción en la prensa local aquí en España ha sido muy difícil de ver. E invasivo para mis hijos. No merecen sentirse observados cada segundo, fotografiados en la escuela o seguidos por paparazzi», dijo.

Aseguró que ese asedio de la prensa la ha hecho vivir enormes dolores, pues ha afectado la tranquilidad de sus dos grandes amores. «Se merecen una vida normal. Es solo un circo total, y todos están especulando sobre todos estos aspectos de nuestras vidas, y más importante aún, de nuestros hijos, y mucho de eso ni siquiera es cierto. Independientemente de cómo terminaron las cosas o cómo nos sentimos Gerard y yo como exparejas, él es el padre de mis hijos», puntualizó.

La artista aseguró que su principal misión es velar por sus dos niños y que es una meta que comparte con Piqué, así estén separados. «Tenemos un trabajo que hacer para estos dos niños increíbles, y tengo fe en que descubriremos qué es lo mejor para su futuro, sus propios sueños en la vida y cuál es una solución justa para todos los involucrados. Y espero y agradecería si nos dieran el espacio para hacerlo en privado», puntualizó.

La cantante habló sin tapujos sobre el proceso de divorcio que vive. «Es difícil hablar de eso, sobre todo porque todavía lo estoy pasando y estoy en el ojo público. Nuestra separación no es como una separación normal. Ha sido difícil no solo para mí, sino para mis hijos. Es probablemente la etapa más oscura de mi vida», manifestó inicialmente.

Luego, añadió: «Uno de los dos tuvo que hacer sacrificios. Puse mi carrera en segundo plano y me vine a España, a apoyarlo para que pudiera jugar al fútbol y ganar títulos. Fue un acto de amor. Gracias a eso, mis hijos pudieron tener una mamá presente, y tengo con ellos ese vínculo increíble que es inquebrantable y que nos sostiene». Aseguró que hizo eso porque él, al contrario, no se habría ido a Estados Unidos a apoyar su carrera, renunciando a su trabajo en el equipo en España.

Advirtió que hay muchas cosas de lo que han vivido que no quisiera contar, pues pertenecen a sus dolores más íntimos. «Creo que esos detalles son de alguna manera demasiado privados para compartirlos, al menos en este mismo momento, todo es tan crudo y nuevo», dijo.

Contó que antes de tener a sus hijos y de que ellos entraran a la escuela, tenía una vida realmente nómada. «Había vivido toda mi existencia como artista, viajando sin parar, yendo a diferentes lugares del mundo, de gira, haciendo espectáculos, promoviendo, construyendo escuelas en Colombia y grabando», contó.

«Recuerdo amamantarlo constantemente en el set de The Voice. Una vez que Milán comenzó la escuela, a fines de 2014, supe que mis viajes constantes y mi existencia nómada tenían que dejarse en segundo plano y mi carrera tenía que ponerse en segundo plano. Sabía que cuando empezó la escuela tenía que establecerme, echar raíces en Barcelona y estar allí para él y para Gerard y luego también para Sasha», dijo.

«Lamentamos confirmar que nos estamos separando. Por el bienestar de nuestros niños, que son nuestra máxima prioridad, pedimos respeto a la privacidad. Gracias por su comprensión», precisó la artista en aquel momento.

Tras este anuncio, la barranquillera se convirtió rápidamente en el foco de los principales medios de entretenimiento internacionales. Asimismo, se empezaron a divulgar detalles personales de su relación con el español.

«Se sabe que Gerard tiene un mejor amigo y que Clara era la novia del hermano de ese amigo. Me dicen que Piqué quedó flechado desde la primera vez que la vio. Piqué no solo le bajó la novia a este sujeto, sino que lo despidió de Kosmos. Esta relación comenzó con el engaño a Shakira y al pobre novio de Clara», afirmó hace unos días Jordi Martín, reconocido paparazzi.

Ante este acoso mediático, la colombiana decidió romper el silencio y habló por primera vez sobre su separación con el futbolista del Barcelona en la revista Elle, de la cual es portada para el mes de octubre.

Shakira, de igual manera, aprovechó el diálogo con ese prestigioso medio para revelar que esta es la etapa más oscura de su vida y contó varios de los sacrificios que hizo por estar con el defensor ibérico.

La cantante colombiana reiteró que no han sido para nada fáciles los últimos meses y enfatizó en que el asedio de los diferentes periodistas ha afectado bastante su entorno familiar, principalmente a sus hijos, Sasha y Milán.

«El trato de la prensa ha sido muy difícil y muy invasivo para mis hijos. Ellos no merecen sentirse observados cada segundo, fotografiados en el colegio o perseguidos por paparazzi. Se merecen una vida normal. Me parece un circo total», expresó.

Finalmente, Shakira afirmó en la revista Elle que la música es la que le ha ayudado a sobrellevar este duro momento de su vida y precisó: «Tengo un álbum completo de música que me emociona mucho. Y algunas canciones que escucharás de manera inminente, algunas son colaboraciones. Algunas están en inglés y otras en español, diferentes géneros».

Cabe recordar que la artista y Piqué estuvieron juntos la semana pasada en el despacho de los abogados del futbolista, donde se reunieron para llegar, de una vez por todas, a un acuerdo respecto a la custodia de sus hijos.

La artista jamás había hablado de ese modo sobre los momentos que ha vivido en esta la etapa que ella califica como la más oscura de su vida.

Shakira, por primera vez, revela detalles difíciles de su separación y cómo ha afectado a sus hijos

La cantante barranquillera Shakira sigue siendo el centro de atención por los detalles que se conocen cada día, tras la ruptura con el futbolista español Gerard Piqué, luego de 11 años de relación, de los que quedaron dos hijos de siete y nueve años, Sasha y Milán, respectivamente.

En las últimas horas, la colombiana, en entrevista con la revista Elle, reveló que ese proceso ha sido bastante difícil, pues luego de tanto tiempo compartido con una pareja, son situaciones que requieren de buen tiempo para superarse por completo, pero el ser una figura pública complica las cosas cada vez.

«Creo que todos tenemos nuestros propios procesos para manejar el duelo, el estrés o la ansiedad. Todos pasamos por cosas en la vida. Pero en mi caso, creo que escribir música es como ir al psiquiatra, solo que más barato», expresó en medio de risas la artista.

«Simplemente, me ayuda a procesar mis emociones y darles sentido. Y me ayuda a sanar. Creo que es la mejor medicina, y junto con el amor de mi familia y mis hijos, que me sostienen […] Ha habido días en los que he tenido que recoger mis pedazos del suelo. Y la única forma de hacerlo, de hacerlo de verdad, ha sido a través de la música. Ya sabes, realmente me gusta recomponerme y verme en el espejo y saber que soy mamá y que mis hijos dependen de mí», manifestó.

Asimismo, dijo que en los días en que sentía que le faltaban las fuerzas, «como si no tuviera piernas, esos días escribía canciones, y sentía que revivía y salía fortalecida. Es como una inyección de vitaminas [dijo riendo]. Hubo otras veces que el trabajo me asustaba… solo quería estar allí con mis hijos. Quiero decir, solo quería quedarme en la cama, acurrucada con mis hijos».

Pero tenía que levantarse, añadió: «Grabar un video y cumplir con mis obligaciones. Pero ahora ¡estoy tan agradecida por mi trabajo! Nos permite recomponernos, y darnos cuenta de quiénes somos y por qué estamos aquí, cuál es nuestro propósito y nuestra misión. Creo que puedes encontrar ese poder reconstructivo en cualquier tipo de trabajo. El trabajo dignifica al hombre».

De igual manera, la cantante dijo que es muy difícil hablar del tema: «Permanecí en silencio y solo traté de procesarlo todo. Es difícil hablar de eso, especialmente porque todavía estoy pasando por ello y porque estoy en el ojo público, y porque nuestra separación no es como una separación normal. Así que ha sido difícil no solo para mí, sino para mis hijos. Increíblemente difícil».

«Tengo paparazzi acampando frente a mi casa, 24/7. Y no hay un lugar donde pueda esconderme de ellos con mis hijos, excepto en mi propia casa. Ya sabes, no podemos dar un paseo por el parque como una familia normal o ir a tomar un helado o hacer cualquier actividad sin que los fotógrafos nos sigan. Así que es difícil», expresó.

«Y he tratado de ocultar la situación frente a mis hijos. Intento protegerlos, porque esa es mi prioridad en la vida. Pero luego, en el colegio, escuchan cosas de sus amigos o se encuentran con noticias desagradables en internet, y simplemente les afecta, ¿sabes? Intento ocultarles la situación tanto como puedo», afirmó.

De igual manera, la barranquillera dijo, en cuanto a la prensa, que es «realmente molesto para dos niños que están tratando de procesar la separación de sus padres. Y a veces siento que todo esto es un mal sueño y que voy a despertarme en algún momento. Pero no, es real. Y lo que también es real es la decepción de ver cómo se ha vulgarizado y abaratado por los medios algo tan sagrado y tan especial como pensé que era la relación que tenía con el padre de mis hijos».

Todo esto, aseveró, «mientras mi papá ha estado en la UCI y yo luchando en diferentes frentes. Como he dicho, es probablemente la etapa más oscura de mi vida. Pero luego pienso en todas esas mujeres por todo el mundo que están pasando por dificultades, que están pasando por una situación tan mala como la mía o tan difícil como la mía o peor».

«Honestamente, el trato de la prensa ha sido muy difícil y muy invasiva para mis hijos. Ellos no merecen sentirse observados cada segundo, fotografiados en el colegio o perseguidos por paparazzi. Se merecen una vida normal. Muchos están especulando sobre todos estos aspectos de nuestras vidas y, más importante aún, de nuestros hijos, cuando ni siquiera casi nada de lo que se dice es remotamente cierto», manifestó.

La cantante dijo que independientemente de cómo terminaron las cosas o «cómo nos sentimos Gerard y yo como expareja, él es el padre de mis hijos. Tenemos un trabajo que hacer para estos dos niños increíbles, y tengo fe en que descubriremos qué es lo mejor para su futuro, sus propios sueños en la vida y cuál es la solución justa para todos. Y espero y agradecería si nos dieran el espacio para hacerlo en privado», puntualizó.

El daño hecho por los medios

Shakira hizo énfasis en la decepción que ha sentido de ver cómo «se ha vulgarizado y abaratado por los medios algo tan sagrado y tan especial como pensé que era la relación que tenía con el padre de mis hijos», haciendo referencia a la oleada de artículos que surgieron sobre la ruptura con Gerard Piqué.

«Como he dicho, es probablemente la etapa más oscura de mi vida. Pero luego pienso en todas esas mujeres por todo el mundo que están pasando por dificultades, que están pasando por una situación tan mala como la mía o tan difícil como la mía o peor. Para aquellas mujeres que, como yo, creen en valores como la familia, el gran sueño de tener una familia para siempre, ver ese sueño roto o hecho pedazos es probablemente una de las cosas más dolorosas por las que puedes pasar. Pero creo que las mujeres somos resilientes», destacó la artista colombiana en su entrevista con la revista Elle.

Para Shakira también ha resultado «difícil e invasiva» el trato de la prensa con sus hijos. «Ellos no merecen sentirse observados cada segundo, fotografiados en el colegio o perseguidos por paparazzi. Se merecen una vida normal. Me parece un circo total, y muchos están especulando sobre todos estos aspectos de nuestras vidas y, más importante aún, de nuestros hijos, cuando ni siquiera casi nada de lo que se dice es remotamente cierto», criticó.

«Necesito ser un ejemplo para mis hijos»

Shakira confesó que el proceso no ha sido nada fácil. Por ello, ha recurrido a un detalle puntual para afrontar su separación con Piqué, recodándose a ella misma que necesita ser un ejemplo para sus hijos.

«(…) Necesito ser lo que ellos quieren que sea, y en lo que yo quiero que se conviertan. Y quiero estar allí, también, para todas las personas que me han demostrado su cariño y apoyo. Esa es mi mayor fortaleza. Ese es mi motor más poderoso en este momento», puntualizó la celebridad.

«Independientemente de cómo terminaron las cosas o cómo nos sentimos Gerard y yo como exparejas, él es el padre de mis hijos. Tenemos un trabajo que hacer para estos dos niños increíbles, y tengo fe en que descubriremos qué es lo mejor para su futuro, sus propios sueños en la vida y cuál es la solución justa para todos. Y espero y agradecería si nos dieran el espacio para hacerlo en privado», agregó Shakira en su entrevista con la revista Elle.

Una lección de vida: este es el emotivo mensaje de Shakira para aquellas mujeres que afrontan «dificultades» por el amor

Hasta el momento, Shakira no se había pronunciado sobre los duros meses que había vivido tras anunciar su separación de Gerard Piqué. Sin embargo, lo hizo por primera vez en una extensa entrevista concedida a la revista Elle, donde es la portada de la última edición.

La estrella barranquillera abrió su corazón y se refirió a lo que ha tenido que soportar tras esta ruptura. «Honestamente, la descripción en la prensa local aquí en España ha sido muy difícil de ver. E invasivo para mis hijos. No merecen sentirse observados cada segundo, fotografiados en la escuela o seguidos por paparazzi», dijo la cantante colombiana.

Aseguró que ese asedio de la prensa la ha hecho vivir enormes dolores, pues ha afectado la tranquilidad de sus dos grandes amores. «Se merecen una vida normal».

«Es solo un circo total, y todos están especulando sobre todos estos aspectos de nuestras vidas, y más importante aún, de nuestros hijos, y mucho de eso ni siquiera es cierto. Independientemente de cómo terminaron las cosas o cómo nos sentimos Gerard y yo como exparejas, él es el padre de mis hijos», puntualizó.

Ahora bien, en dicha entrevista hubo una pregunta tan privada y fuerte que le hizo cortar su voz: ¿Nos gustaría preguntar sobre la disolución de tu relación. Tu expareja se ha dejado ver en una nueva relación. Hay quien apunta que tú no querías que terminara la relación, y fue una sorpresa para ti que hubiera terminado. ¿Cómo ha sido asumir que ya no ibais a estar juntos?

A lo que la artista respondió desde lo más profundo de su corazón: «Solo puedo decir que puse todo lo que tenía en esta relación y en mi familia. Antes de que mis hijos comenzaran la escuela tenía una vida realmente nómada», dice Shakira.

En su respuesta también relata cómo era su vida antes de Piqué, la cual estaba llena de giras nacionales, haciendo espectáculos, promoción, construyendo escuelas en Colombia y grabando en diferentes países por todo el mundo.

«Puse mi carrera en segundo plano y me vine a España, a apoyarlo para que pudiera jugar al fútbol y ganar títulos. Y fue un acto de amor». «Gracias a eso, mis hijos pudieron tener una mamá presente, y tengo con ellos ese vínculo increíble que es inquebrantable y que nos sostiene. Ya sabes, eso es todo… Esto es todo lo que puedo decir», agregó la artista.

Por otro lado, habló de cómo la música la había ayudado a sobrepasar este momento tan duro de su vida: «Ha habido días en los que he tenido que recoger mis pedazos del suelo. Y la única forma de hacerlo, de hacerlo de verdad, ha sido a través de la música. Ya sabes, realmente me gusta recomponerme y verme en el espejo y saber que soy mamá y que mis hijos dependen de mí».

Mujeres al poder

Shakira, como muchos saben, siempre se ha catalogado como una mujer fuerte, independiente y capaz, por eso, este momento tan oscuro de su vida no iba a ser la excepción para demostrarle al mundo lo que puede resistir.

«Es probablemente la etapa más oscura de mi vida. Pero luego pienso en todas esas mujeres por todo el mundo que están pasando por dificultades, que están pasando por una situación tan mala como la mía o tan difícil como la mía o peor», dice Shakira.

La barranquillera agrega que para aquellas mujeres que, como ella, creen en valores como la familia, el gran sueño de tener una familia para siempre, ver ese sueño roto o hecho pedazos «es probablemente una de las cosas más dolorosas por las que puedes pasar».

«Creo que las mujeres somos resilientes. ¿Sabes? Tenemos esta resiliencia que es innata. Y estamos destinadas a alimentar y cuidar a aquellos que dependen de nosotros», agrega.

«Así que me preguntas cómo gestiono esto. Me las arreglo, supongo, recordándome a mí misma que necesito ser un ejemplo para mis hijos, que necesito ser lo que ellos quieren que sea, y en lo que yo quiero que se conviertan», concluye la artista.

Will.i.am, Chris Martin, Juan Luis Guerra y Alejandro Sanz: Shakira revela quiénes la han acompañado en el «momento más oscuro de mi vida» tras separarse de Piqué.

Luego de que se conociera que la cantante colombiana, Shakira, y el jugador de fútbol profesional, Gerard Piqué, estaban en proceso de separación, los programas de entretenimiento de todo el mundo, en especial, españoles, han estado encima de los dos personajes con el fin de conocer todos los detalles detrás de la finalización de su relación.

Por primera vez, la cantante colombiana habló con un medio acerca de su vida personal y de lo que está enfrentando en estos momentos, a lo que la artista catalogó como «el momento más oscuro de mi vida».

En medio de sus declaraciones para la revista Elle, la cantante mencionó a las personas que han estado apoyándola en todo su proceso de duelo, la artista aprovechó para mencionar que creyó que varios de ellos estaban presentes en su vida únicamente por temas comerciales o laborales, pero que se ha dado cuenta de que la amistad y los lazos con estas personas han trascendido.

«He estado encontrando gratamente un lado increíble y humano de personas, ya sabes, personas que consideré que estaban en mi vida, tal vez por el trabajo que hacemos juntos. Pero no, estas personas realmente tienen una empatía y un corazón que explica por qué han sido amados por tantos».

«Por ejemplo, Will.i.am, regularmente se comunica conmigo, y un día incluso me envió una hermosa oración, orando por mis hijos, para que yo encuentre la paz. Chris Martin siempre está pendiente y me dice que está ahí para mí, cualquier cosa que necesite. Juan Luis Guerra, Alejandro Sanz. Queridos amigos que se han convertido en personas que creo que no solo se preocupan por mí como artista, sino como persona, como ser humano. Su apoyo me ha hecho sentir que podría estar sola, pero no me siento sola. A veces una persona puede ser suficiente».

En medio de la entrevista, la cantante también aprovechó para abrir su corazón y referirse a los duros momentos que ha tenido que atravesar tras su separación, en donde sus hijos han sido los más afectados.

«Honestamente, la descripción en la prensa local aquí en España ha sido muy difícil de ver e invasivo para mis hijos. No merecen sentirse observados u observados cada segundo, fotografiados en la escuela o seguidos por paparazzi», dijo.

Además, aseguró que ese asedio de la prensa la ha hecho vivir enormes dolores, pues ha afectado la tranquilidad de sus dos grandes amores. «Se merecen una vida normal. Es solo un circo total, y todos están especulando sobre todos estos aspectos de nuestras vidas, y más importante aún, de nuestros hijos, y mucho de eso ni siquiera es cierto. Independientemente de cómo terminaron las cosas o cómo nos sentimos Gerard y yo como exparejas, él es el padre de mis hijos», aseveró.

La artista aseguró que su principal misión es velar por sus dos niños y que es una meta que comparte con Piqué, así estén separados. «Tenemos un trabajo que hacer para estos dos niños increíbles, y tengo fe en que descubriremos qué es lo mejor para su futuro, sus propios sueños en la vida y cuál es una solución justa para todos los involucrados. Y espero y agradecería si nos dieran el espacio para hacerlo en privado», solicitó.

¿Habrá canciones con indirectas para Piqué? Shakira revela que ya tiene listo un nuevo álbum y anticipa que está «muy emocionada»

Shakira se convirtió en centro de distintas noticias en la prensa internacional, luego de romper su silencio sobre las cosas que han sucedido en su vida. La barranquillera cautivó a millones de sus fanáticos con un inesperado diálogo que concedió a Elle, en el cual decidió tocar todos los temas que rodean su realidad y la separación que atraviesa con Gerard Piqué.

La colombiana aprovechó una entrevista exclusiva con Elle para sincerarse y revelar detalles inéditos de lo que sucedió en su presente y el impacto que tuvo quedar como blanco de las redes sociales y el mundo entero. La compositora quiso enfatizar en cada uno de los aspectos de su intimidad, confesando por primera vez cómo se siente con la transformación que vive y los cambios que llegarán.

Uno de los asuntos principales que llamó la atención de esta conversación fue el anuncio que hizo de su próximo álbum, el cual traerá sorpresas. La artista dio detalles de su trabajo y las ideas que fluyeron en su cabeza para crear un resultado genuino y diferente.

El medio mencionado anteriormente le consultó a la estrella del pop si tenía planeado sorprender a sus fieles seguidores de las plataformas digitales con nuevas canciones, teniendo en cuenta que su último disco fue en 2017.

La celebridad fue clara en lo emocionada que estaba con este próximo proyecto, ya que logró recopilar una serie de canciones en inglés y español, además de varias colaboraciones con artistas de todo tipo. Los géneros serán diversos y se convertirán en una mezcla de sensaciones que se entrelacen con letras profundas y únicas.

Shakira fue clara al mencionar que centrar su atención en este álbum se volvió algo terapéutico y fundamental en el proceso interno que lleva en su realidad. La cantante expresó lo gratificante que fue construir este trabajo desde cero, encontrando una faceta muy creativa en ella.

«Sí, ya tengo un álbum completo que me emociona mucho. Y algunas canciones las escucharán de manera inminente, algunas son colaboraciones. Unas están en inglés y otras en español, diferentes géneros. Pero estoy muy, muy emocionada, no solo por el trabajo que tengo en este momento para compartir con las personas que lo están esperando, sino por lo gratificante que ha sido todo el proceso para mí. Y qué terapéutico también», dijo la intérprete de «Te felicito».

«Pensé que el álbum estaba terminado, pero cada vez que entro al estudio para retocar una estrofa o para mezclar una canción que está casi lista para salir termino con nueva música, porque en este momento me siento creativa y siento que es una vía increíble para que pueda darles sentido a las cosas», agregó.

En el mismo diálogo con Elle, la creadora de Pies descalzos respondió una particular pregunta que se enfocaba en su reciente trabajo «Te felicito», el cual fue lanzado en compañía de Rauw Alejandro. El medio indagó sobre si la letra de esta producción musical se relacionaba con lo que ella sintió durante el último tiempo de su relación sentimental con el futbolista español.

La también bailarina no dio detalles sobre qué la inspiró a componer esta canción, pero sí señaló que todas sus letras están conectadas, de forma consciente o inconsciente, con lo que vive en su presente. Shakira puntualizó en que sus ideas fluyen a través de la música y así transmiten lo que tiene en el corazón.

«Solo puedo decir que, ya sea consciente o inconscientemente, todo lo que siento, todo lo que vivo, se refleja en las letras que escribo, en los videos que hago. Es mi forma de ser. Como dije antes, mi música es ese canal», expresó en la entrevista.

«Pagué todo lo que decían que debía»: Shakira sobre lo que supuestamente le adeuda al gobierno de España

Shakira dio una entrevista exclusiva a la revista Elle y allí respondió algunos interrogantes sobre la separación de Gerard Piqué, el problema de impuestos en España y la salud de su padre.

Sobre la deuda que supuestamente tiene con el gobierno español, aseguró lo siguiente. «Pagué todo lo que decían que debía, incluso antes de que presentaran una demanda. Así que en realidad no les debo nada. Y, de hecho, me han asesorado desde una de las cuatro firmas de especialistas en impuestos más grandes del mundo, por lo que tengo la confianza de haber hecho las cosas de la manera más correcta y transparente desde el primer día», se lee en la popular revista de entretenimiento.

Además, también recordó que ella no ha sido la única figura con reconocimiento mundial que ha sufrido estas acusaciones por parte del gobierno de España.

«Es bien sabido que las autoridades fiscales españolas hacen esto a menudo no solo con personas conocidas como yo (o [Cristiano] Ronaldo, Neymar, [Xabi] Alonso y muchos más), sino que también sucede injustamente con otros contribuyentes anónimos. Pero confío en que tengo suficientes pruebas para respaldar mi caso y que la justicia prevalecerá a mi favor», se lee de manera textual en la revista.

El gobierno de España alega que tiene pruebas en contra de Shakira, afirmando que estuvo 183 días consecutivos en ese país, lo que la hace una residente fiscal. Sin embargo, Shakira se defendió y aseguró que también tiene las pruebas para desestimar lo dicho por la Fiscalía.

«Estuve más de 240 días fuera de España, por lo que no había manera de calificarme como residente. Las autoridades fiscales vieron que estaba saliendo con un ciudadano español y empezaron a salivar. Está claro que querían ir tras ese dinero sin importar cómo. Incluso durante los siguientes años estuve viajando por el mundo, trabajando sin parar mientras estaba embarazada o con Milán cuando era bebé, cuando aún estaba cicatrizando mi cesárea. Sabían que no estuve en España el tiempo requerido, que España no era mi lugar de trabajo ni mi fuente de ingresos, pero aun así me persiguieron, con los ojos puestos en el premio», dijo a Elle.

«Es muy difícil hablar de esto personalmente, especialmente porque es la primera vez que hablo de esta situación en una entrevista. Permanecí en silencio y solo traté de procesarlo todo. Sí, es difícil hablar de eso, especialmente porque todavía estoy pasando por eso. Y porque estoy en el ojo público y porque nuestra separación no es como una separación regular», confesó la artista barranquillera.