Fiscalía investigará a Jean Mary Curró y Alex Goncalves por comentarios sobre Dave Capella

Por el caso de Dave Capella, el fiscal general, Tarek William Saab, publicó a través de su cuenta en Twitter que el manejo irresponsable de las redes sociales debe ser castigado, calificando a la pareja de comediantes como «sicarios a sueldo»

Caracas – Basado en el video publicado por los comediantes en sus redes sociales, la Fiscalía General de la República designó al Fiscal 61 Nacional para investigar y sancionar los presuntos delitos cometidos públicamente por Jean Mary Curró y Alex Goncalves, quienes haciendo uso de las redes sociales calificaron de «estafador» al presentador de Venevisión, Dave Capella, quien estuvo recluido en una clínica por padecer de COVID-19 y este domingo falleció por causas de la enfermedad, según informó el fiscal general de la república, Tarek William Saab.

#DESIGNADO el Fiscal 61 Nacional para #INVESTIGAR y #SANCIONAR los DELITOS cometidos públicamente por los sujetos JEAN MARY CURRÓ y ALEX GONCALVES: quienes haciendo uso delictivo de las #RedesSociales calificaron de #estafador a DAVE CAPELLA: mientras este fallecía de #Covid..: pic.twitter.com/vhjg1hNxhp — Tarek William Saab (@TarekWiliamSaab) March 28, 2021

El fiscal general publicó a través de su cuenta en Twitter que este manejo de las redes sociales debe ser castigado, calificando a la pareja de locutores que participaron en el podcast como «sicarios a sueldo, que se escudan en programas de radio, redes sociales o TV, que se dedican impunemente a linchar a sus semejantes sin importarles el luto y el dolor por el que pueden estar sufriendo».

Lea también: Covid-19 en Venezuela: 736 casos de transmisión comunitaria se sumaron en las últimas 24 horas

«#NECROFILIA… hay seres del #inframundo que sienten una enfermiza atracción hacia la #muerte, llegando a gozar con el fallecimiento del prójimo: al peor estilo de estos #Palangristas quienes hace horas hacían fiesta pública de la agonía del joven DAVE CAPELLA (QEPD) #KARMA», reza uno de los mensajes publicados por el Fiscal en su cuenta de Twitter.

Capella fue ingresado el pasado 23 de febrero en un centro médico de la capital, donde había experimentado una leve mejoría, pero desde hace una semana tuvo un retroceso en su salud que finalmente acabó con su vida producto de las afecciones del virus.

Su familia lanzó un GoFundMe por redes sociales para costear su tratamiento contra la COVID-19. Los animadores Jean Mary y Alex Goncalves se hicieron eco de rumores en redes sociales y cuentas anónimas donde se aseguró que la campaña se trataba de una «estafa» durante la transmisiòn de su podcast. Una vez calificado de estafador, la colecta pública de fondos mermó hasta paralizar la cuenta de GoFundMe.

Rechazo total por comentarios contra Dave Capella

Las redes sociales rechazaron contundentemente a los comediantes por su imprudencia y ligereza en sus palabras.

«Todos esos podcast son una manada de sifrinos vomitando odio, clasismo, racismo, xenofobia, todas sus frustraciones», dijo el usuario @ElComeGente1957.

«Hoy Dave Capella murió a causa de complicaciones por COVID-19. Hace unas semanas, se solicitó ayuda para costear sus gastos médicos. Cuentas anónimas lo tildaron de estafador, tanto ruido hizo ese rumor que su Gofundme se detuvo. Mucho daño y todavía no queremos aprender», dijo el periodista Luis Olavarrieta en su twitter.

El vicepresidente de comunicación e información Freddy Ñáñez, comentó en su Twitter: «La comunicación no puede ser esta perversa práctica de destruir al otro. Es por la existencia de un otro que nos comunicamos. En el mundo no hay una crisis de libertad de expresión, hay una crisis de verdad y de justicia. Apoyamos esta acción del fiscal», rechazando así la acción de los locutores.

Jean Mary: Pido mis más sinceras y sentidas disculpas

La comediante venezolana Jean Mary se disculpó este domingo por los comentarios que pusieron en duda la campaña de recaudación de fondos del animador Dave Capella, fallecido por complicaciones en su batalla en contra del coronavirus. «»

«Jamás, ni en cien mil millones de años, le desearía la muerte a nadie. Mucho menos a David Capella, con quien trabajé en la radio por varios años», indicó en un comunicado difundido en sus redes sociales.

La comediante se excusó en su condición humana por haber dudado de la campaña del animador. «Dudar de un gofundme no me hace menos humana, por el contrario, todos dudamos constantemente de la información que llega a nosotros, pero hacerme eco de lo que estaban diciendo portales de chismes, sobre una posible estafa, fue absolutamente desafortunado; y si pudiera borrarlo, lo haría sin dudarlo».

Jean Mary expresó que a veces olvida que las palabras tienen repercusiones mucho más serias de lo que imaginan, «aunque hacemos un podcast de humor, sin ningún sentido periodístico o de investigación. No puedo echar para atrás, y entiendo el odio desproporcionado que estoy (estamos) recibiendo por ello. Nos queda una enorme lección que aprender de todo esto», finalizó.

Alex Goncalves: Me siento muy mal, estoy muy apenado con lo ocurrido

Por su parte el comediante Alex Goncalves se disculpó este domingo por los comentarios que, en su podcast junto a Jean Mary, pusieron en duda la veracidad de la campaña de recolección de fondos para el tratamiento del animador Dave Capella.

«Hoy me siento muy mal, estoy muy apenado con lo ocurrido. Lamento los comentarios desafortunados expresados en nuestro podcast, donde por error, nos tomamos a la ligera una información basada en chismes de redes sociales y sentimos mucho haber amplificado la duda. No me quiero justificar diciendo que errar es de humanos, pero sí, a veces hacemos cosas sin pensar en las repercusiones», expresó Goncalves en un comunicado emitido desde su cuenta de Instagram.

Lamentó que para muchos estas disculpas no sean suficientes, «pero de corazón espero que lo sean para la familia y el alma de Dave Capella».