Estos son los ganadores de los Premios Latin Billboard 2020

En medio de una pandemia, un festejo latino se llevó a cabo en el Estado de Florida, Estados Unidos: los Latin Billboard 2020. Seis meses después de la fecha original programada, artistas de distintos géneros se reunieron para celebrar a la música.

El escenario del BB&T Center en Sunrise, es el escenario que recibió a la premiación la cual fue conducida por la actriz venezolana Gaby Espino. Además, personalidades como Jacqueline Bracamontes, Natalia Jiménez, Osvaldo Benavides, Silvia Navarro, entre otros harán apariciones durante la noche.

Por otro lado, artistas como Jennifer López, Maluma, Ozuna, Pitbull, Paulina Rubio, Pablo Alborán, Jesse y Joy, Wisin, Yandel y Luis Fonsi estuvieron en vivo.

Carlos Vives recibió el premio Billboard al Salón de la Fama por su trayectoria artística.

A continuación, la lista de los grandes ganadores de la noche.

Artista del Año, Debut:

Jhay Cortez

Manuel Turizo

Paulo Londra

Sech – Ganador

Artista del Año:

Bad Bunny – Ganador

J Balvin

Ozuna

Romeo Santos

Artista del Año, Redes Sociales:

Anuel AA

Becky G

Daddy Yankee

Lali – Ganadora

“Hot Latin Song” Canción del Año:

Bad Bunny & Tainy, “Callaíta”

Daddy Yankee featuring Snow, “Con Calma” – Ganador

Pedro Capó & Farruko, “Calma”

Sech, Darell, Nicky Jam, Ozuna & Anuel AA, “Otro Trago”

Canción del Año, Streaming:

Anuel AA & Romeo Santos “Ella Quiere Beber”

Daddy Yankee featuring Snow, “Con Calma”

Pedro Capó & Farruko “Calma”

Sech, Darell, Nicky Jam, Ozuna & Anuel AA, “Otro Trago”

Canción del Año, Digital:

Bad Bunny & Tainy “Callaíta”

Daddy Yankee featuring Snow, “Con Calma”

Ozuna, Daddy Yankee, J Balvin, Farruko, Anuel AA, “Baila Baila Baila”

Pedro Capó & Farruko “Calma”

“Hot Latin Songs” Artista del Año, Femenina:

Becky G

Karol G – Ganadora

Natti Natasha

Rosalía

“Hot Latin Songs” Artista del Año, Masculino:

Anuel AA

Bad Bunny – Ganador

J Balvin

Ozuna

“Hot Latin Song”, Colaboración Vocal del Año:

Bad Bunny & Tainy, “Callaíta”

Daddy Yankee featuring Snow, “Con Calma”

Pedro Capó & Farruko, “Calma”

Sech, Darell, Nicky Jam, Ozuna & Anuel AA, “Otro Trago”

Artista “Latin Pop” del Año, Solista:

Enrique Iglesias

Luis Fonsi – Ganador

Sebastián Yatra

Shakira

Gira del Año / Tour of the Year:

Bad Bunny

Chayanne

Jennifer Lopez – Ganadora

Marc Anthony

Artista Crossover del Año:

DJ Snake

Drake

Katy Perry – Ganadora

Snow

“Hot Latin Song” Canción del Año:

Bad Bunny & Tainy, “Callaíta”

Daddy Yankee featuring Snow, “Con Calma” – Ganador

Pedro Capó & Farruko, “Calma”

Sech, Darell, Nicky Jam, Ozuna & Anuel AA, “Otro Trago”

“Hot Latin Songs” Artista del Año, Dúo o Grupo:

Banda los Sebastianes de Mazatlán, Sinaloa

Banda Sinaloense MS de Sergio Lizárraga – Ganadores

Calibre 50

Wisin & Yandel

Canción del Año, Airplay:

Anuel AA, Daddy Yankee, Karol G, Ozuna & J Balvin “China”

Daddy Yankee featuring Snow, “Con Calma” – Ganador

Ozuna, Daddy Yankee, J Balvin, Farruko, Anuel AA, “Baila Baila Baila”

Pedro Capó & Farruko “Calma”

“Top Latin Album” del Año:

Bad Bunny, X 100PRE – Ganador

J Balvin & Bad Bunny, OASIS

Luis Fonsi, Vida

Sech, Sueños

“Top Latin Albums” Artista del Año, Masculino:

Bad Bunny – Ganador

J Balvin

Ozuna

Romeo Santos

Top Latin Albums” Artista del Año, Femenina:

Becky G

Karol G – Ganadora

Natti Natasha

Shakira

Artista Regional Mexicano del Año, Dúo o Grupo:

Aventura

Banda Sinaloense MS de Sergio Lizárraga – Ganadores

Santana

T3r Elemento

Artista “Latin Pop” del Año, Dúo o Grupo:

CNCO

Maná

Reik

Santana

Canción “Latin Pop” del Año:

Luis Fonsi, Sebastián Yatra & Nicky Jam “Date La Vuelta”

Pedro Capó & Farruko “Calma” – Ganadores

Rosalía & Ozuna “Yo X Ti, Tu X Mi”

Rosalía, J Balvin & El Guincho “Con Altura”

Álbum “Latin Pop” del Año:

Danny Ocean, 54+1

Luis Fonsi, Vida

Mau y Ricky, Para Aventuras y Curiosidades

Santana, Africa Speaks

Artista Tropical del Año, Solista:

Juan Luis Guerra

Marc Anthony

Prince Royce

Romeo Santos

Artista Tropical del Año, Dúo o Grupo:

Aventura

Gente de Zona

La Sonora Dinamita

Monchy y Alexandra

Canción Tropical del Año:

Aventura, “Inmortal”

Marc Anthony, “Parecen Viernes”

Silvestre Dangond & Maluma “Vivir Bailando”

Wisin & Yandel & Romeo Santos, “Aullando” – Ganadora

Álbum Tropical del Año:

Gilberto Santa Rosa, 40… Y Contando: En Vivo Desde Puerto Rico

Marc Anthony, OPUS

Romeo Santos, Utopía – Ganador

Victor Manuelle, Memorias de Navidad

El Rey de la Bachata @RomeoSantosPage broke records with his album “Fórmula Vol. 2” 🇩🇴 and won Top Latin Album of the Decade at #Billboards2020 pic.twitter.com/hqzEteqvsM

— Latinx Now! (@latinxnow) October 22, 2020