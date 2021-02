«The Mandalorian» Despiden a Gina Carano por comparar republicanos con judíos de la Alemania nazi

La actriz, Gina Carano, quien interpreta a Cara Dune en la serie de Disney+, ha sido relevada por Lucasfilm después de sus comentarios, criticados por antisemitas en redes sociales

Estaba cantado, Gina Carano jugaba muy cerca del precipicio con sus mensajes políticamente incorrectos. La actriz ha sido despedida de The Mandalorian y no regresará a la galaxia de Star Wars después de compartir una publicación en las redes sociales donde comparaba que ser republicano hoy en Estados Unidos es como ser judío durante el Holocausto.

«Gina Carano ha dejado de estar empleada por Lucasfilm y no hay planes de que lo esté en el futuro», dijo un portavoz de la compañía en un comunicado. «Sus publicaciones en las redes sociales denigrando a las personas por su identidad cultural y religiosa son aborrecibles e inaceptables».

Tras varios meses de polémicas, la actriz mantiene la idea de una caza de brujas por ser trumpista, motivo por el que compartió varias publicaciones ofensivas en sus historias de Instagram el martes por la noche, incluida una donde comparó las diferencias políticas contemporáneas con el trato a los judíos en la Alemania nazi. «Los judíos fueron golpeados en las calles, no por los soldados nazis, sino por sus vecinos… incluso por niños», escribió la actriz, que da vida a la marshal Cara Dune en «The Mandalorian», en Instagram.

«Debido a que la historia se edita, la mayoría de la gente hoy en día no se da cuenta de que para llegar al punto en que los soldados nazis pudieran arrestar fácilmente a miles de judíos el gobierno primero hizo que sus propios vecinos los odiaran simplemente por ser judíos. ¿En qué se diferencia eso a odiar a alguien por sus opiniones políticas?», escribió la intérprete.

En otra publicación, Carano compartió una foto de una persona con varias mascarillas de tela y la frase: «Mientras tanto en California…», revelándose así como una negacionista de la pandemia de coronavirus. Ambas publicaciones habían desaparecido del Instagram de Carano a mediodía del miércoles, pero el tsunami estaba a punto de arrasar con su carrera profesional.

#FireGinaGarano

El hashtag #FireGinaCarano comenzó a circular en Twitter en respuesta a sus publicaciones. Muchos usuarios etiquetaron a Lucasfilm y a la empresa matriz Disney exigiendo su despido. Steven Weintraub, director de la revista digital Collider, especializada en cine y televisión, escribió: «No he estado prestando atención, pero acabo de leer lo que ha escrito Giana Carano en sus redes y es preocupante. Disney Studios tiene que leerlo y decidir de qué lado está». Sin embargo, esta no es la primera vez que la actriz llama la atención por sus publicaciones en las redes. En noviembre fue criticada por burlarse de las personas que se describen con sus pronombres preferidos, actualizando su biografía en Twitter con «beep / bop / boop», para luego eliminarlo. «Han estado buscando una razón para despedirla durante dos meses y hoy fue la gota que colmó el vaso», dijo una fuente cercana a Lucasfilm.

«The Mandalorian» debutó en Disney+ en noviembre del 2019 siendo la serie más vista de la plataforma. La Cara Dune de Carano se convirtió en una de las actrices favoritas de los fans de la serie. Sin embargo, sus tuits y su pasión por el expresidente Donald Trump llevaron a sus seguidores del amor al odio, siendo los mismos fanáticos de ‘The Mandalorian’ los que han pedido la cabeza de la actriz.

Lucasfilm planeaba presentar a Carano como la estrella de su propia serie en Disney+. Pero, tras la última ronda de publicaciones, la decisión de cortar con la actriz se tomó inmediatamente. Por mucho que varios ejecutivos de Disney trataron de persuadir a los directivos de Lucasfilm, los comentarios de la actriz la dejaron fuera de ‘Rangers of the New Republic’, el spin-off preparado para que su personaje Cara Dune fuera protagonista. Lucasfilm ya busca otra actriz para sustituirla.

Horas después del despido de Carano, los seguidores de Donald Trump han creado en las redes el hashtag #CancelDisneyPlus hasta convertirlo en TT en los Estados Unidos. La reacción de los admiradores republicanos de la actriz amenaza a Disney, porque se cuentan por millones y ya están organizándose para cancelar sus suscripciones al servicio que emite ‘The Mandalorian’.