Animadora Osmariel Villalobos acusó a su expareja de violencia doméstica (+video)

Osmariel Villalobos fue evaluada por equipo médico y, posteriormente, puso la denuncia

Osmariel Villalobos denunció, a través de un video de Instagram, haber sido golpeada por su expareja sentimental.

La animadora y exparticipante del Miss Venezuela reveló –sin decir nombre- que el hombre la maltrató física, emocional y verbalmente.

Hasta hace días, Villalobos sostuvo una relación con el mexicano Germán Rosete.

La exconductora de Portada’s contó que todo ocurrió en una discoteca cuando encontró al sujeto besándose con otra mujer.

«Los encontré besándose. Yo solo les dije: qué buen beso, y me fui», apuntó Villalobos.

La presentadora salió del lugar y cuando el hombre la encontró, la culpó de la situación y se «le salieron sus demonios».

«Me insultaba, me pegaba en la cabeza, entramos al taxi y en el camino me seguía rompiendo el vestido, en una de esas me pongo a grabarlo para que se dé cuenta al día siguiente, se enfureció y me quería romper el teléfono. Obviamente no pude grabar nada», expresó.

Villalobos subrayó que cuando llegaron al hotel, la tiró al piso.

La animadora fue evaluada por equipo médico y, posteriormente, puso la denuncia.

Esta semana, Villalobos acudirá ante la justicia para proceder legalmente contra su ex.