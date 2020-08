¡16 años después! Marisa Román y Edgar Ramírez recuerdan su romance en Cosita Rica (+foto)

View this post on Instagram

Cuando el “Sr. Padrón” (como le decía a Leo) me contó de las morochas supe que el mayor desafío sería diferenciarlas, el psiquiatra Roberto de Vries me ayudó a separarlas desde el gesto. De a poco fui conociéndolas: su forma de vestir y andar, el chicle y la voz nasal de María Suspiro, la contractura de cuello y el hablar pausado de Verónica. Fue un proceso creativo intenso y hermoso.⁣⁣ ⁣⁣ Tuvimos la dicha de que dirigieran César Bolívar, Ibrahim Guerra y Sergio Martínez en un gran momento para la TV venezolana. Sus genios creativos tenían espacio y recursos para jugar en el set.⁣⁣ ⁣⁣ Yo sentía que estaba soñando, trabajaba con muchos actores que admiro: Elba, Tania, Gledys, Beatriz, Marina, Fabiola, Lourdes, Franklin, Nohelí, Guillermo, Carlos, Rafa, Marialejandra… Agradezco su cuidado y paciencia infinita, especialmente en las ‘escenas dobles’ que había que grabar hasta tres veces y eran posibles gracias a mi doble, la amorosa Scarlet y a la gran Lilita, mi asistente y buena amiga.⁣⁣ ⁣⁣ Mención aparte para mi adorado Ed, el Cacique de todxs. Yo lo había visto actuar en teatro y deseaba trabajar con él. Cuando me contaron que sería mi pareja me alegré mucho, Ed es de esos compañeros que encuentras pocas veces en la vida. Crear a su lado es una fiesta, es brutalmente inspirador y tiene una potencia infinita.⁣⁣ ⁣⁣ Mi intensidad veinteañera me pasó factura, en plenas grabaciones tuve un breakdown emocional y dos accidentes laborales. Sin duda aprendí mucho en este proyecto, crecí y me entrené para el trabajo en TV.⁣⁣ ⁣⁣ Las morochas conquistaron al país entero y me regalaron un lugar en el corazón de toda Venezuela, por eso les estaré siempre agradecida. ⁣⁣ A Leo, gracias por tu confianza. A todo el equipo, gracias por el aguante y a mis compañerxs, gracias por el apoyo en el viaje. Hubiese sido humanamente imposible hacerlo sin ustedes.⁣⁣ ⁣⁣ ¡Gracias, infinitas gracias Venezuela! Todo, valió la pena.⁣⁣ ⁣⁣ #TBT #TVVenezuela #CositaRica #RecuerdosDeNovela