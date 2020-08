¿Qué pasaría si «El Puma» muere sin reconciliarse con su hija Lilibeth? Aquí su polémica respuesta (+video)

José Luis Rodríguez «El Puma», no deja de causar polémica y de estar en tendencia, cuando no es por su salud, es por sus éxitos y cuando no, es por su controversial vida personal y la polémica con sus hijas Lilibeth y Liliana, como en este caso

Farándula – El cantante, actor, empresario y productor discográfico venezolano, José Luis Rodríguez González, también conocido como El Puma, contó que pasaría si la muerte hace que no logre reconciliarse con su hija Lilibeth.

En una entrevista con la colombiana Luz María Doría, el artista fue cuestionado acerca de la relación que tiene con sus hijas Lilibeth y Liliana en una situación hipotética en la que alguna de las dos muere y no le diera chance de rencociliarse.

«No pasa nada, nos vemos en el cielo», dijo el cantante quien también aseguró que no piensa acelerar las cosas. «Si las cosas van a suceder, suceden».