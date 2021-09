Verstappen venció en casa

Max se apoderó del Gran Premio de Holanda de una manera impecable desde la largada hasta la bandera a cuadros

F1

Max Verstappen es profeta en su tierra y retoma el liderazgo del Campeonato Mundial de Pilotos, al concluir las 72 vueltas del Gran Premio de Holanda casi 21 segundos por delante de Lewis Hamilton y 56 por delante de Valtteri Bottas. El holandés le arrebató la pole-position a Hamilton por apenas 38 milésimas, dejando en tercer lugar en la parrilla de salida a Valtteri Bottas, siendo esta su séptima victoria en 13 carreras diputadas, lo que lo coloca tres puntos por arriba de Hamilton.

Lewis según sus propias palabras lo dio todo, pero aparentemente su Mercedes no se adapta bien a este tipo de pista, o al menos no tan bien como el Red Bull, tanto así que lo más cerca que estuvo de Verstappen durante la carrera fue a 1.2 segundos, mientras que su compañero de equipo, Valtteri Bottas, simplemente no pudo seguir el ritmo de los líderes, siendo además utilizado por su equipo, que retardó su cambio de neumáticos más tiempo del debido a fin de obstaculizar a Verstappen, pero Max se aprovechó de un error del finlandés y lo pasó sin mayores problemas.

No conformes con esto, Toto Wolff le dijo vía radio a Valtteri que no tratara de hacer la vuelta rápida, porque esa la tenía que hacer Lewis y para evitar eventuales desobediencias lo hicieron entrar a tres vueltas del final para montar neumáticos blandos, quitándole así toda posibilidad de hacerla y dándosela a Hamilton, quien por lo menos eso logró arrebatarle a Verstappen.

Un sorprendente Pierre Gasly llegó en cuarto lugar, a pesar de conducir un humilde Alpha Tauri, Ferrari por su parte logró conservar sus neumáticos y así Charles Leclerc llegó quinto mientras que Carlos Sainz llegó séptimo, pues en la última vuelta Fernando Alonso lo pasó con una cierta facilidad, evidenciando que el Ferrari de Sainz tenía algún problema.

Algo muy digno de mención fue la sustitución de Kimi Räikkönen por Robert Kubica, ya que el finlandés dio positivo a la prueba del COVID-19, logrando el polaco llegar por delante de Nicholas Latifi, George Russell y Mick Schumacher, a pesar de llevar más de un año alejado de la Fórmula 1 y tener una mano con apenas el 40% de movilidad.

De esta manera Verstappen lidera el Campeonato de Pilotos por delante de Hamilton, Bottas, Norris, Pérez, Leclerc, Sainz, etc. Mientras que Mercedes lidera el Campeonato de Constructores por delante de Red Bull, Ferrari, McLaren, Alpine, etc.

WSBK

En el round de Magny Cours de la Superbike el turco Toprak Razgatlıoğlu estuvo a punto de lograr un triplete, con sendas victorias en la carrera Súper-Pole, la primera manga y la segunda manga, pero la Dirección de Carrera decidió retrocederlo una posición en la carrera Súper-Pole por haber superado los límites de la pista en la última vuelta, quedando así en primer lugar el norirlandés de la Kawasaki y Campeón del Mundo reinante, Jonathan Rea, en segundo lugar el turco de la Yamaha y en tercer lugar el compañero de Rea en Kawasaki, Alex Lowes.

En la primera manga Razgatlıoğlu superó en la largada a Jonathan Rea, quien arrancaba desde la pole-position, siendo superado por éste en la curva cinco y retomando el liderazgo a 18 vueltas del final para no dejarlo más y ganar con un amplio margen por delante de Rea. Toprak se dio el lujo de atravesar la meta realizando un “stoppie”, mientras que Scott Redding se cayó a tres vueltas del final con su Ducati y llegó en 12ª posición.

En la segunda manga se repitió el duelo entre Toprak y Jonathan, con el mismo resultado y la misma dinámica de la carrera 1, sólo que esta vez Scott Redding logró llegar en tercer lugar aunque distante de los dos primeros, quienes hicieron una carrera de otro nivel, prohibitiva para los demás. Después de este fin de semana Razgatlıoğlu regresa a su casa con 13 puntos de ventaja en el Campeonato de Pilotos, por delante de Jonathan Rea, Scott Redding y Andrea Locatelli.

Para leer artículos anteriores: https://www.quepasa.com.ve/seccion/columnistas/grand-prix/

Mi canal de YouTube: https://www.youtube.com/user/salvadorfazio

Salvador Fazio