Scott Redding gana la Superbike en Estoril

Para el Gran Premio de Estoril de este fin de semana Jonathan Rea logra la Superpole delante de Scott Redding y Alex Lowes, el campeón mundial se adjudica la segunda superpole de la temporada, rompiendo el récord de la pista con un tiempo de 1.35.876. En segundo lugar quedó Scott Redding con su Ducati en 1.36.047, en tercer lugar el compañero de Rea, Alex Lowes, con 1.36.054, en cuarto lugar está el turco Toprak Razgatlioglu con Yamaha, luego Garrett Gerloff con Yamaha y Tom Sykes con BMW para completar los seis primeros.

Después del pasado primer round de la temporada de la Superbike, en el circuito de Aragón, el campeonato quedó de la siguiente manera: Primero Rea con 57 puntos, segundo Lowes con 45, tercero Redding con 40, cuarto Razgatlıoğlu con 30, quinto Sykes con 23 y sexto Gerloff con 23. En la carrera del día sábado el primer lugar se lo llevó Scott Redding, quien ganó la primera carrera de la Superbike de este fin de semana en el circuito de Estoril, adjudicándose la segunda victoria consecutiva de la temporada. Segundo lugar para Toprak Razgatlioglu, tercero Jonathan Rea. Cuarto Garrett Gerloff que termina la carrera 1 delante de Michael Rubén Rinaldi, Chaz Davies y Michael Van Der Mark. Octavo Álvaro Bautista, noveno Tito Rabat, décimo Locatelli y Alex Bassani, 11º.

Por cierto, Jonathan Rea está subastando una de sus Kawasakis del 2016, reservando una sorpresa para el ganador de la subasta. El seis veces campeón del mundo entrenaba con esta Ninja ZX 10 R antes de las carreras del mundial. El precio de partida de la subasta será €25,000, será el mismo Jonathan Rea quien entregará la moto al ganador y le explicará todas las modificaciones realizadas, tales como el motor de carrera completamente nuevo, además tendrá un pase VIP para ir a una carrera del Mundial de Superbike como huésped del equipo Kawasaki y tendrá una braga de carreras de Jonathan Rea autografiada por el seis veces campeón del mundo.

MotoGP

Un grave accidente ocurrió en la calificación de la Moto3, en la cual al final de la sesión en la curva nueve se vieron involucrados Jason Dupasquier, Ayumu Sasaki y Jeremy Alcoba, los dos últimos se encuentran bien, pero Jason Dupasquier, suizo de 19 años, tuvo que ser llevado en helicóptero al hospital, pues en la caída fue golpeado por las motos de Sasaki y Alcoba y hay mucha aprehensión por su estado de salud.

Concluyó la sesión de calificación para el Gran Premio de Italia de la MotoGP en el circuito del Mugello, en primer lugar está Fabio Quartararo con su Yamaha, en segundo lugar Francesco Bagnaia con Ducati, en tercer lugar Johann Zarco con Ducati, en cuarto lugar Aleix Espargaró con Aprilia, en quinto lugar Jack Miller con Ducati, en sexto lugar Brad Binder con KTM, en noveno lugar el campeón del mundo Joan Mir, en 11º lugar Marc Márquez con su Honda y en 19º lugar Valentino Rossi con su Yamaha.

Sabías que…?

Sabías que el primer Mustang Roush GT1 que trajo Biagio Parisi a Venezuela para correr en el GT de las Américas y en el Campeonato Nacional tiene una historia particular? Sabías que ese auto ganó las 12 Horas de Sebring en 1986 en la clase GTO, en manos de Scott Pruett y Bruce Jenner con el equipo Seven Eleven Citgo? Sabías que Bruce Jenner terminó esa temporada en el segundo lugar de la categoría detrás de Scott Pruett? Sabías que Bruce Jenner ganó la medalla de oro en Decatlón en los Juegos Olímpicos de Montreal de 1976, fue una estrella de televisión, se casó y tuvo hijos con la madre de las Kardashians y adoptó a éstas?

Sabías que se divorció en el 2014 y en el 2015 anunció la culminación de su proceso de cambio de sexo, convirtiéndose en Caitlyn Jenner? Pues ese Mustang que está conservado en un taller de esta ciudad fue conducido por Scott Pruett y ésta celebridad de la que escribimos, la cual ahora en su condición de mujer transgénero se postula a la Gobernación de California del 2021, representando al Partido Republicano y tratando de convertirse en la primera mujer transgénero estadounidense en aspirar al cargo.

El entonces Bruce Jenner no sólo sustituyó a Eric Estrada en la serie de televisión Chip’s, también participó en Keeping Up With the Kardashians y hasta generó polémica al chocar por detrás a Kim Howe con su camioneta a alta velocidad, causándole la muerte y evitando la cárcel porque la fiscalía declinó presentar cargos por homicidio. Hoy en día este célebre auto está pacientemente esperando su proceso de restauración, mientras coleccionistas de todo el mundo indagan acerca de éste y hacen ofertas para su adquisición.

Subastas y autos Famosos

Barrett Jackson presentó los lotes que subastará a finales de junio y entre ellos está el Maserati Ghibli que perteneció a Frank Sinatra, el auto se lo compró en 1973 a su yerno Wes Farrel, le puso una placa personalizada con sus iniciales, después pasó a manos del actor George Hamilton y finalmente a Dave Thomas, el fundador de la cadena Wendy’s. El auto será subastado sin precio de reserva.

Fórmula Indy

En la Fórmula Indy de cara a Las 500 Millas de Indianápolis de este fin de semana, el Carburation Day que tradicionalmente se hace los viernes se tuvo que hacer el sábado, por motivos de lluvia el día viernes y el sábado terminó antes de tiempo de nuevo por lluvia, pero el mejor tiempo lo hizo Scott Dixon, del equipo Ganassi, por delante de Simón Pagenaud y Joseph Newgarden del equipo Penske , en cuarto lugar está Conor Daly con el equipo ECR, en quinto lugar Marco Andretti con el Andretti Racing, en sexto lugar está Will Power con el equipo Penske, en séptimo lugar Scott McLaughlin con el equipo Penske, Juan Pablo Montoya se encuentra en la posición 16, Simona de Silvestro, única mujer en la parrilla de salida, en la posición 32 y Pietro Fittipaldi en último lugar.

