Ricciardo con McLaren, Sainz con Ferrari… Vettel, Alonso y Renault?

Sebastian Vettel se despide de Ferrari al final de la temporada 2020 y queda en busca de un asiento

Fórmula Uno

En las últimas semanas el mercado de pilotos en la categoría máxima ha sido revolucionado, Daniel Ricciardo firmó con McLaren, Carlos Sainz Jr. con Ferrari, Sebastian Vettel se despide de Ferrari al final de la temporada 2020 y queda en busca de un asiento, de un año sabático o del retiro de la F1 a apenas 32 años, en Renault queda vacío el puesto dejado por Daniel Ricciardo, los dos puestos en Mercedes están ya ocupados pero el contrato de Bottas se vence a final del 2020 y el de Hamilton no ha sido firmado aún, aunque nadie duda de su renovación.

Y volver, volver, volveeeeer….!

Cada caso tiene sus matices y aristas, pero nos falta todavía agregar algo: Fernando Alonso no ha tirado la toalla y quiere volver a F1 para terminar lo que según él y muchos más quedó inconcluso, y es el tercer campeonato del mundo… y después el cuarto, el quinto y todos los demás. Siempre permaneció en el ambiente la idea de que la carrera de Alonso en F1 quedó sin terminar, todos le pronosticaban al menos tres campeonatos, sino más, y solo logró dos por mala suerte, factores externos y equipos no a la altura, a veces escogidos por él.

Es así que para el 2021 tenemos a una Renault que busca un sustituto para Ricciardo, y éste bien pudiera ser Alonso, quien con la escudería francesa logró dos campeonatos en el 2005 y el 2006 y siempre ha estado en contacto con ésta para un eventual regreso; pero hay un problema, a los 38 años, con su prestigio y ganas de ganar, estará Fernando Alonso dispuesto a esperar que la Renault construya un auto que le permita luchar por el campeonato, cuando ésta nunca lo ha logrado en su nueva gestión? Lo dudamos seriamente.

Roces y política interna

Nos quedaría la Mercedes, quien está “muy bien, gracias” en cuanto a pilotos y en cuanto a todo, pero la conformidad no congenia con el espíritu humano, entonces Alonso pudiera aspirar al asiento de Valtteri Bottas, cuyo contrato se renueva anualmente y podría no renovarse para darle espacio a Fernando, quien ya fue coequipero de Hamilton en McLaren donde hubo serios roces en esa convivencia, querría Toto Wolff repetir el calvario que le tocó en esa temporada a Ron Dennis? Qué tal si se caen “carrazos y ruedazos” en la pista y le dejan el campeonato en bandeja de plata a Vettel y Leclerc, o tal vez a Verstappen? Así Alonso se ofreciera por un millón de dólares hay mucho que perder.

Una mina vagante

Pero sigue quedando Vettel como una mina vagante en el mercado de pilotos de la F1, entonces sale Toto Wolff a decir que Sebastian no es un piloto al que se pueda ignorar, sale Bernie Ecclestone a decirle a Toto que no debería dejar pasar esa oportunidad de tenerlo en Mercedes, sale Franz Tost a decir que Vettel aún es digno de uno o dos campeonatos más, pero también sale Helmut Marko a decir que no lo quiere en Red Bull, mientras los pilotos y managers dicen que Sebastian no se puede desperdiciar en un equipo poco competitivo como la Renault; que nos queda entonces después de escuchar a todas estas luminarias?

Conveniencias

En Fórmula Uno, como siempre hemos sostenido en ésta columna con más o menos razón, cuando el río suena piedras trae, Vettel es un alemán, Mercedes es alemana, su único campeón alemán fue Rosberg en el 2016, si contratan a Sebastian en lugar de Bottas, tendrían el equipo con más campeonatos del mundo de F1, diez en total, la dupla de pilotos más fuerte y experimentada, Mercedes podría saber que secretos tiene Ferrari, le quitarían a todos los demás equipos un arma peligrosa, debilitándolos y fortaleciéndose Mercedes, tendrían un boom publicitario y mediático extraordinario y sobre todo en Alemania el nacionalismo haría seguramente su parte.

Cómo sería

El sueldo de Vettel no sería un problema para los alemanes, despedir a Bottas tampoco, simplemente no se le renueva el contrato al final de ésta temporada, no habría problemas de convivencia como con Alonso pues Hamilton y Vettel se llevan bien, al menos hasta ahora, Sebastian podría darle un campeonato a Mercedes ahora o después que Hamilton se retire si no resultara igual de rápido, y en ese caso seguramente protegería a Lewis de los Ferraristas y de Verstappen mucho mejor que como lo hace Bottas, aunque todo esto también pudiera resultar al revés. Lo seguro es que entre los dos no dejarían nada para los demás, como hacían Prost y Senna. De ese calibre seria éste equipo, o casi.

Si me permiten

Si éste servidor fuera Toto Wolff contrataría a Vettel por dos temporadas, como él le exigió a Ferrari y ésta se negó ante un tetracampeón para dárselas a Sainz que solo tiene un podio en el 2019, si fuera Alonso correría una temporada de Fórmula Indy en vez de desperdiciarme en la Renault, esperando que en el futuro se liberara un asiento digno, a menos que Mercedes llamara, nunca se sabe, si fuera Ferrari rezaría por que todo salga bien con Sainz y que Leclerc no se “desinfle”; por cierto, Armani lo escogió como testimonial en su última campaña publicitaria, ahora es también modelo. Si fuera Renault me retiraría o cambiaria a algunos dirigentes.

Nascar

La popular categoría americana es la primera de los campeonatos importantes en occidente en salir del encierro, lo hizo en Darlington, Carolina del Sur, donde el domingo 17 de mayo Kevin Harvick a bordo de un Ford Mustang del equipo Stewart completó las 293 vueltas en primer lugar, por delante de Alex Bowman en un Chevy Camaro del equipo Hendrick y de Kurt Busch en un Camaro del equipo Ganassi. Habrá una segunda carrera recuperativa el miércoles 20 de mayo, en el mismo trazado, para colmar las carreras que vinieron a faltar debido a la pandemia mundial que vivimos. La carrera se disputó a puertas cerradas, sin público, con el mínimo personal requerido, usando mascarillas y guantes.

MotoGP

El 14 de mayo en la pista de Misano se realizaron las primeras pruebas de distintas categorías motociclísticas desde el encierro, estuvieron presentes Michele Pirro, Lorenzo Savadori, Matteo Ferrari y Mattia Pasini entre otros.

Para leer artículos anteriores: https://www.quepasa.com.ve/seccion/columnistas/grand-prix/

Salvador Fazio