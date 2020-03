Mercedes Benz más ecológica, el Coronavirus amenaza el deporte a motor, más carreras anuladas

Mercedes Benz anunció el tres de marzo en una reunión Stuttgart que su participación en F1 será más sostenible, planean reducir las emisiones de anhídrido carbónico en un 50 % para el 2022

Fórmula Uno

Mercedes Benz anunció el tres de marzo en una reunión en su sede de Stuttgart, donde estuvieron presentes Lewis Hamilton, el director deportivo Toto Wolff, el jefe de investigación y desarrollo Markus Schaffer y el piloto del equipo Mercedes e Fórmula E Nyck De Vries, que su participación en F1 será más sostenible ambientalmente hablando, pues planean reducir las emisiones de anhídrido carbónico en un 50 % para el 2022, es decir, bajar de las 20 mil toneladas al año que se registraron en el 2018 a solo 10 mil, dejando entrever que no es cierta la intención de retirarse de la F1 al final del 2021 como se sospechaba hasta los momentos, además de dejar claro su interés por el medio ambiente, siendo además el único equipo en participar en F1 y Fórmula E al mismo tiempo.

Los esfuerzos de Mercedes Benz además están dirigidos a reducir el impacto ecológico en sus fábricas, las cuales cuentan con células fotovoltaicas y otras fuentes de energía renovable, tanto en la fábrica de Brackley, en la galería de viento, en el reparto de motores como también en la pista donde empezaran por eliminar el uso de plástico no reciclable. Pareciera que Mercedes planea adelantarse a los pasos de Liberty Media, quien es la propietaria de la F1, pues ésta quiere para el 2030 que la categoría tenga impacto ambiental igual a cero, así como Lewis Hamilton, quien manifestó que el tema le interesa y que está usando vehículos Mercedes eléctricos, está llevando una dieta vegana, compensando las emisiones de sus vuelos y aplicando los mismos criterios para su línea de atuendos de vestir.

Australia

El próximo 15 de marzo según Andrew Westacott, administrador delegado de Gran Premio de Australia, se realizará la carrera de F1 sin ningún contratiempo, no obstante se han cancelado algunas carreras tanto en Fórmula Uno como en otras categorías como MotoGP y Superbike. El Gobierno Australiano y la Corporación están en contacto con las agencias sanitarias de todo el mundo, monitoreando la situación para evitar el esparcimiento del Coronavirus, y no han recibido ulteriores advertencias al respecto. No se han recibido notificaciones de retiro de la competencia ni de los equipos, ni de los pilotos ni de las líneas aéreas que los transportan, y la Ferrari en particular ha manifestado que no ha recibido ninguna advertencia al respecto y que puntualmente estará en la parrilla de salida el 15 de marzo.

Haas

El equipo norteamericano Haas de Fórmula Uno podría no ser de la partida si no mejora su rendimiento este año, así lo expresó su dueño el industrial Gene Haas, quien dijo que si al final de la temporada 2020 los resultados no son satisfactorios simplemente se retirará de la categoría, y es que en su opinión la F1 no rinde lo mismo que se invierte en ella, solo los equipos más grandes obtienen los beneficios económicos mayores, y a pesar de que este será su quinto año en la categoría, el año pasado fue mediocre en cuanto a rendimiento y este año los tiempos realizados en los test pre- campeonato fueron los más lentos, mientras que en el 2018 habían quedado en quinto lugar entre los constructores, y es por esto que Haas, quien está en F1 para promover su empresa de maquinarias además de tener un equipo en la NASCAR, decidiría abandonar la Formula Uno si no obtiene los resultados que estaba esperando.

Red Bull

El equipo Red Bull Honda ha concluido los seis días de pruebas libres en Barcelona, España, en el circuito e Montmeló con una lista de tiempos que hacen presagiar una dura batalla con Ferrari y Mercedes, sobre todo con esta última que es el equipo más fuerte de la F1 y contra quien esperan poder batirse por el campeonato del mundo, creen haber colmado la distancia que los separaba del equipo campeón del mundo y además, después de dos años de colaboración la simbiosis entre el motor Honda y el chasis Red Bull es casi perfecta y el paquete está funcionando como un reloj, cosa que no le ocurrió a los japoneses cuando surtieron sus máquinas a McLaren, de la cual se separaron entre un mar de polémicas, así mismo Max Verstappen manifestó que está satisfecho de las pruebas hechas y que probaron todo lo que tenían planeado, que está decidido a empezar esta emporada con el firme objetivo de ganar el campeonato.

MotoGP

No se realizará el Gran Premio de Qatar de MotoGP debido que el país prohibió la entrada a viajeros procedentes de Italia y Japón, sin embargo, los equipos de Moto2 y Moto3 se quedaron en Qatar y por lo tanto esas categorías correrán, y pensar que Suzuki había propuesto a todos los demás equipos que se quedaran en el país para evitar el riesgo de no poder volver a entrar, cosa que puntualmente se cumplió, ahora están en peligro otros grandes premios de la temporada debido a la epidemia del Coronavirus, se dice que se eliminarán los países con mayor número de contagiados y se incluirán otros que no estaban en el calendario, todo dependerá de la situación con esta enfermedad.

Superbike

También la categoría de las motos derivadas de serie tendrá que renunciar al round de Qatar del 14 y 15 de marzo, el cual será reubicado para más adelante, tal vez dentro de un mes o a final de año, en un evento concomitante con la MotoGP, pero en el round de Australia en Phillip Island las emociones fueron fuertes, pues hubo tres ganadores diferentes en la Superpole, en la carrera uno y en la segunda manga, respectivamente asignadas a Johnny Rea, Toprak Razgatioglu y Alex Lowes, quien le ganó a su compañero de equipo en Kawasaki por escasas milésimas al cruzar la meta, y con el Ducatista Scott Redding acumulando tres terceros lugares, posicionándolo bien en este inicio de campeonato.

Salvador Fazio