Jonathan Rea logra un triplete en el GP de Holanda de la SBK

El piloto de Kawasaki gana por tercera vez en los Países Bajos gracias a que en la carrera 2 Gerloff derribó a Razgatlıoğlu

Superbike

Para el Gran Premio de Holanda de este fin de semana en la Superbike, Jonathan Rea gana la Superpole seguido por el turco Toprak Razgatlıoğlu de Yamaha y Scott Redding de Ducati, mientras que en la carrera 1 del sábado Rea logra su 13ª victoria en Holanda, por delante de Scott Redding y Toprak Razgatlıoğlu. La carrera terminó anticipadamente debido a la bandera roja por el accidente de Jonas Folger. La carrera 2 fue ganada por Jonathan Rea por delante de Scott Redding de Ducati y Andrea Locatelli de Yamaha.

Fórmula 1

Según Stefano Domenicali, Presidente de la Fórmula 1, la carrera sprint de Silverstone fue un éxito y la influencia de la mentalidad americana de los propietarios de la categoría tuvo que ver con eso, probablemente el próximo Gran Premio con calificación sprint será el de los Estados Unidos. Mientras tanto hay dudas sobre la realización de los Grandes Premios de Suzuka, Zandvoort y Sao Paulo por la pandemia del COVID-19, una de las pistas que vendría en sustitución sería la de Qatar, sin embargo no hay ninguna certeza al respecto.

Por su parte Lewis Hamilton está dispuesto a tener un debate con Max Verstappen para discutir la responsabilidad del accidente en el pasado Gran Premio de Silverstone, por el cual Hamilton fue penalizado con 10 segundos y la Red Bull pretende reclamarle daños por 1 millón de dólares a Mercedes-Benz. Al respecto Fernando Alonso y Charles Leclerc manifestaron que, en sus personales opiniones, se trató simplemente de un accidente de carrera.

Luto

Falleció Jean Pierre Jaussaud a la edad de 84 años, corrió en varias categorías incluida la Fórmula 1 y ganó Las 24 Horas de Le Mans dos veces, al final de su vida se dedicó a ser instructor de manejo. Paz a su alma.

Indycar

En la Fórmula Indy Helio Castroneves va a correr a tiempo completo para el equipo Meyer Shank en el año 2022, contrato que obtuvo después de su cuarta victoria en Las 500 Millas de Indianápolis el pasado mayo, asimismo Tatiana Calderón completó 87 vueltas en la pista de Mid-Ohio al volante de un Fórmula Indy de cara a su ingreso en la categoría.

Fórmula E

En el Gran Premio de Londres de la Fórmula Eléctrica la Superpole la logró Alex Lynn, del equipo Mahindra, por delante de Jake Dennis de BMW y Sebastien Buemi de Nissan, mientras que en la calificación número uno la primera plaza la ocupa André Lotterer, de Porsche, por delante de Alex Lynn de Mahindra y Jake Dennis de BMW. El sábado en la carrera 1 ganó Jake Dennis de BMW por delante de Nyck de Vries de Mercedes y Alex Lynn de Mahindra, mientras que el domingo en la carrera 2, Alex Lynn de Mahindra se impuso a Nyck de Vries de Mercedes y a Mitch Evans de Jaguar.

MotoGP

Ya es oficial la participación del piloto de pruebas Dani Pedrosa como wildcard del equipo KTM en el próximo Gran Premio de Estiria, en Austria, mientras tanto Marc Márquez ha retomado su entrenamiento en pista en pruebas privadas con una Honda CBR 600 RR de calle y también practicando motocross, asimismo ha sido cancelado el Gran Premio de Tailandia por las restricciones debido a la pandemia.

Movilidad Sostenible

El Presidente Americano, Jo Biden, anunció que para el 2030 el 70% de los autobuses que rueden en los Estados Unidos serán eléctricos. Elon Musk, el fundador y propietario de Tesla, aseguró que abrirán sus supercargadores a otras marcas de vehículos para el final de este año; por su parte General Motors anunció que sus plantas en China solamente se dedicarán a construir vehículos eléctricos. Porsche tendrá que pagar 40 millones de euros al Fisco Alemán por errores en su declaración de impuestos de los últimos 10 años.

Sabías que..?

Sabías que Vince Neil, vocalista del grupo de rock Mötley Crüe, tuvo una breve carrera automovilística en 1992 en la categoría Indy Lights, la antesala de la Fórmula Indy? Vince Neil participó en cuatro carreras y terminó tres, su debut fue en el óvalo del Phoenix International Raceway el 4 de abril de 1992, para esa fecha ya estaba fuera de su rehabilitación de drogas y alcohol y apto para correr.

Su equipo se llamaba P.I.G., cerdo en inglés, y estaba patrocinado por “Say no to Drugs”, en español “dile no a las drogas”, su número era el 69 como algo provocatorio y por pura alegoría sexual, las otras carreras fueron Long Beach, Portland y Milwaukee, su mejor resultado fue 10º en Milwaukee y al final de la temporada acumuló cinco puntos que le valieron el 23er lugar en el campeonato y $6900 en premios, después de lo cual se retiró.

También participó en carreras de caridad junto con otros pilotos y artistas, para reunir dinero y donarlo a causas nobles, particularmente una con Toyotas Célica, en la cual estaba por detrás de los pilotos profesionales pero por delante de los demás artistas.

También es tristemente célebre porque en 1984 fue encarcelado por estrellar su DeTomaso Pantera, estando en estado de embriaguez, contra un auto que venía en dirección contraria, metiéndose en el canal contrario y causando la muerte de su amigo y acompañante Razzle Dingley, baterista del grupo Hanoi Rocks, por lo cual pasó 30 días en la cárcel y tuvo que pagarle 6 millones de dólares a la familia del baterista más los daños físicos y materiales a los ocupantes del otro vehículo.

Sus infracciones tránsito fueron incontables y a bordo de diversos vehículos, sobre todo su Ferrari, el cual era su favorito junto con un Lamborghini Countach blanco.

Para leer artículos anteriores: https://www.quepasa.com.ve/seccion/columnistas/grand-prix/

Mi canal de YouTube: https://www.youtube.com/user/salvadorfazio

Salvador Fazio