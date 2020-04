Grandes Premios virtuales mientras Vettel negocia su contrato con Ferrari

“Es altamente probable tener que decidir antes de la primera carrera, porque hasta los momentos parece que no se correrá hasta junio o julio, pero no hay un verdadero vencimiento”

El alemán quiere seguir en rojo

Pareciera inminente la renovación del contrato de Sebastian Vettel con la Ferrari, según palabras del piloto alemán:

“Es altamente probable tener que decidir antes de la primera carrera, porque hasta los momentos parece que no se correrá hasta junio o julio, pero no hay un verdadero vencimiento” y agregó acerca de la duración del mismo “cualquiera que sea tendrá que poner a sus anchas tanto al piloto como al equipo, en el pasado normalmente he firmado por tres años, se que soy uno de los pilotos más expertos de la F1, pero no soy el más viejo y no creo que exista un límite de edad”

En cuanto a la reducción del sueldo dijo:

“Sin duda es algo que estoy discutiendo con el equipo, no quiero aprovechar este punto para dar una imagen mejor de mí, o cosas por el estilo, lo que he decidido en el pasado ha quedado reservado y seguirá siendo así. Quisiera volver al auto, por un lado hay que pensar en la salud de este deporte, el lado económico, por otro lado hay que ser responsables con todas las personas que trabajan en el paddock, y claramente con los fans, sería extraño correr con las tribunas vacías, aunque podría ocurrir en tiempos breves, lo que cuenta es ser pacientes”

En cuanto a las carreas virtuales aseguró que:

“Hasta hace pocos días no tenía un simulador, tengo que ponerlo a punto, es algo que podría hacer por diversión”.

Gran Premio virtual de China

Charles Leclerc ganó desde la Pole Position el Gran Premio virtual de China del 19 de abril, después de haber ganado el de Melbourne dos semanas antes, jugados con F1 2019, en segundo lugar llegó Alexander Albon de la Red Bull, en tercer lugar llegó el piloto de pruebas de la Renault, Guanyu Zhou, quien había ganado la primera carrera virtual de este año en Al Sakhir.

A esta iniciativa han adherido los pilotos Carlos Sainz Jr., que es hombre imagen del video juego Gran Turismo Sport, el atacante del Lazio y de la Nacional de Futbol Italiana Ciro Immobile, el portero del Real Madrid Thibaut Cortouis, el corredor de F3 Liam Lawson, el golfista Ian Poulter y el YouTuber Jimmy Broadbent; hasta ahora se había corrido en los circuitos virtuales de Abu Dhabi, Silverstone, Baku, Spa, Barcellona y Spielberg; el orden de llegada fue:

1 – Charles Leclerc – Ferrari – 28 vueltas, 2 – Alex Albon – Red Bull, 3 – Guanyu Zhou – Renault, 4 – George Russell – Williams, 5 – Stoffel Vandoorne – Mercedes, 6 – Esteban Gutiérrez – Mercedes, 7 – Louis Deletraz – Haas, 8 – Liam Lawson – AlphaTauri, 9 – Nicholas Latifi – Williams, 10 – Carlos Sainz – McLaren, 11 – Pietro Fittipaldi – Haas, 12 – Callum Ilott – Ferrari, 13 – Jimmy Broadbent – Racing Point, 14 – Juan Manuel Correa – Alfa Romeo, 15 – Thibaut Courtois – Red Bull, 16 – Anthony Davidson – Racing Point, 17 – Ciro Immobile – AlphaTauri, 18 – Ian Poulter – Renault

Wolff y Stroll en Aston Martin

Toto Wolff ha comprado el 4,77% de Aston Martin aunque sigue siendo el Team Principal del equipo Mercedes Benz, esto unido al hecho de que Lawrence Stroll, padre de Lance, es su amigo y propietario de la Racing Point, la cual el año que viene pasará a llamarse Aston Martin y usará motores Mercedes, tanto en sus autos de F1 como en los de calle, podría asomar la posibilidad de que en algún momento Wolff pase a ocuparse a tiempo completo del nuevo equipo del que ahora es accionista si Mercedes se retirara al final del 2020.

De más está decir que Lance Stroll seguirá corriendo en F1 por algún tiempo, seguramente con el equipo de su padre y no por nepotismo, ya que el canadiense ha hecho un trabajo bastante decente en las pistas.

Fórmula Indy Virtual

La carrera virtual de la Formula Indy del pasado 12 de abril en el circuito de Michigan International Speedway vio como vencedor a Simon Pagenaud, del equipo Penske por delante de su compañero de equipo Scott Mclaughlin y de Dale Earnhardt Jr, quien viene de la Nascar pero desde el año pasado ha querido incursionar en la F-Indy, en cuarto lugar llegó Will Power, seguido por Graham Rahal y Jack Harvey en los primeros seis.

En la carrera del 18 de abril repitió Pagenaud en el circuito virtual de Motegi, seguido por Scott Dixon, Will Power, Marcus Ericsson, Robert Wickens y Sage Karam.

Racismo en Nascar…

El team de Nascar de Chip Ganassi despidió al piloto Kyle Larson, después que este llamara negro por radio a un miembro de su equipo durante una carrera de iRacing. La palabra fue usada en un contexto bromista, pero aun así Ganassi despidió al piloto de orígenes asiáticos, ya que en los Estados Unidos esto es considerado un acto grave de racismo. Esto ha ocasionado que Larson perdiera el apoyo de todos sus patrocinadores y pusiera en peligro el patrocinio de su equipo.

IMSA por computadora

La categoría IMSA también tuvo su carrera virtual en Laguna Seca en la cual ganó Bruno Spengler conduciendo su BMW M8, la pole la había realizado Rodrigo Pflucker, segundo lugar para Shane Van Gisbergen con otro M8 y tercero Nicky Catsburg, cuarto Mirko Bortolotti con Ford GT y quinto Ayhancan Guven con Porsche; El Ferrari de Alessandro Balzan quedó en 12ª posición.

Los últimos serán los primeros… en MotoGP

En MotoGP también se corre en manera virtual, y para la segunda carrera de éste año en el Red Bull Ring el ganador fue Francesco Bagniaia, del equipo Ducati Pramac Racing, por delante de Maverick Viñales con Yamaha y de Alex y Marc Márquez sobre Honda, Valentino Rossi no participó en la primera carrera, pero en esta arrancó último y cuando estaba quinto chocó con Danilo Petrucci, cayendo a pocas vueltas del final de este #StayAtHomeGP.

En MotoGP las reglas técnicas para motor y aerodinámica están congeladas hasta el 2021, así como el calendario, a partir de la primera carrera del 2021 se podrá empezar a hacer modificaciones como se acostumbraba, los equipos que tenían concesiones ya no las tendrán, es decir Aprilia y KTM, y los que no las tenían como Ducati, Yamaha, Honda y Suzuki seguirán así.

Salvador Fazio