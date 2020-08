¿Justicia o Venganza?

Grupos de expertos petroleros venezolanos le piden al presidente Maduro que incorpore a PDVSA a personas altamente capacitadas

*China ya representa el 45% del volumen de venta en línea y los pagos móviles son tres veces mayores que en los Estados Unidos. Por ejemplo, a través de la plataforma de ventas inmobiliarias BEIKE, las visitas virtuales durante el gran encierro aumentaron un 35%.

*Grupos de expertos petroleros venezolanos le piden al presidente Maduro que incorpore a PDVSA a personas altamente capacitadas y patriotas como el Dr. Miguel Jaimes, catalogado uno de los mejores cuadros petroleros de América Latina y lo tienen jugando banca y los rusos tratando de llevárselo para que los asesore.

Algo esta pasado hermano Maduro *«Laurenti Beria, jede de la policía secreta soviética narró: En cuanto Stalin mostró señales de conciencia en el rostro y nos hizo pensar que se recuperaría, Beria se arrodilló , se apoderó de la mano de Stalin y comenzó a besársela; cuando Stalin perdió de nuevo el conocimiento y cerró los ojos, Beria se incorporó y escupió», contó Nikita Kruschev en sus memorias.

¿Cuantos Berias habrán actualmente en el gobierno del presidente Maduro? *Nuestro sentido pésame al amigo Emiro Socorro, por la lamentable muerte de su amada madre Teodocia García de Socorro, en la ciudad de Machiques. Seria bueno que se investigara quienes eran los funcionarios del SEBIN, destacados en esa zona, que impidieron que la ambulancia prevista para su traslado a Maracaibo surtiera gasolina. Murió de coronavirus.

*El crecimiento económico chino, a un ritmo promedio medio del 10% anual, durante 40 años, no tiene precedente en la historia económica mundial. *Hasta cuando sigue el saboteo con el servicio eléctrico en el estado Mérida. Que están esperando señores de Corpoelec, que haya una rebelión del pueblo merideño. Seria bueno que los cuerpos policiales investigaran a los gerentes de ese organismo enemigo de la patria. *Haití no es país demasiado violento: en 2019 tuvo una tasa de homicidios de poco mas de 9 por cada 100.000 habitantes.

*Venezuela es el único país del mundo donde existe hiperinflación en dólares y las autoridades reguladoras bien gracias *La nación isleña de Kiribati, en la zona centro oeste del Océano Pacífico, al noroeste de Australia, tiene la tasa más alta de fumadores del mundo, con casi dos tercios de los hombres y más de un tercio de las mujeres enviciados(as) con el cigarrillo. *La Reserva Federal de los Estados Unidos imprime ahora 60 millones de dólares cada minuto.

*¿Qué está pasando en Lácteos los Andes? Me dicen que esa empresa está totalmente en el suelo y no produce ni para pagar la nomina de los trabajadores. Así no se hace país queridos amigos.