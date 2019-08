MP enjuició a dos funcionarios de Polimaracaibo en el Zulia por el homicidio de un teniente de la Armada

El Ministerio Público, se ordenó el pase a juicio de los oficiales de la Policía Municipal de Maracaibo, Willis Ender Barreto Acosta y Eddy Frank González Fereira, por la presunta muerte del teniente de navío de la Armada, Rony José Peña (35), y el agente de la Policía Municipal de Miranda, Adolfo Charlie Valentino Pineda (34).

Zulia -El Ministerio Público, se ordenó el pase a juicio de los oficiales de la Policía Municipal de Maracaibo, Willis Ender Barreto Acosta y Eddy Frank González Fereira, por la presunta muerte del teniente de navío de la Armada, Rony José Peña (35), y el agente de la Policía Municipal de Miranda, Adolfo Charlie Valentino Pineda (34).

El homicidio de ambos ocurrió en horas de la mañana del 19 de julio de 2018 en el sector Puntica de Piedra, en la capital del estado Zulia, donde habrían estado involucrados Barreto y González, quienes fueron detenidos ese mismo día en su comando de adscripción, por parte de funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas.

La investigación coordinada por el Ministerio Público ha determinado que la tesis del acta policial sobre un presunto enfrentamiento no es consistente, dado que Peña no tenía armas cuando falleció y Valentino no utilizó la que le asignaron en la Policía Municipal de Los Puertos de Altagracia.

Por ello, los oficiales de Polimaracaibo quedaron aprehendidos y a la disposición del organismo garante de la legalidad en el país.

En la audiencia preliminar, la Fiscalía 76ª nacional, con competencia en protección de derechos humanos, ratificó la acusación contra Barreto y González por los delitos de homicidio calificado por motivos fútiles, simulación de hecho punible, agavillamiento y uso indebido de arma orgánica.

En ese contexto, el Tribunal 2° de Control de Zulia decidió el pase a juicio de los dos policías involucrados y por tanto, continuarán recluidos en su comando policial.

Adicionalmente, la Fiscalía 76ª nacional solicitó que se realizará próximamente la audiencia de imputación para otros cinco funcionarios policiales, de quienes se presume su vinculación con el homicidio de Peña y Valentino.