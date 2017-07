Haticos amaneció de trancón y de paro (imágenes)

Desde las seis de la mañana, habitantes de Haticos por abajo y por arriba respondieron al llamado a trancón convocado por la Mesa de la Unidad para este jueves 20 de julio.

Se nota la ausencia de la frente a la Cerveceria Regional, vecinos del sector comentaron a Qué Pasa que la sociedad civil decidió no trancar nuevamente ese punto para evitar que los “malandros aprovechadores” saqueen otro negocio del sector, tal y como ocurrió con Tecnimar en la tranca pasada.

Acompañados del trancòn se notan los trabajadores que vienen caminando desde la plaza de las banderas, punto donde el transporte público del municipio sureño retorna por no poder continuar con su ruta habitual.

Al ser entrevistado del porqué no acataron el llamado al paro las respuestas fueron variadas; por que sino trabajo no como, por que mi jefes no se quiso unir al paro y la mas común es que sabían del trancón mas no del paro.

Algunos a esta hora retornan de nuevo a pie, indicando que el centro de la ciudad ya se encuentra colapsado y que los pocos carritos que llegan están cobrando 2000 bolívares de pasaje, monto que no soporta el bolsillo de un asalariado.

empresas y centros comerciales del sector no abrieron sus puertas pues hasta esta hora no había podido llegar ningún empleado.