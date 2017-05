Guevara: MUD y AN quieren consultar al pueblo y el Gobierno no

Caracas — El primer vicepresidente de la Asamblea Nacional (AN), Freddy Guevara, explicó que el planteamiento hecho este martes en el Parlamento de convocar un referendo para consultar al pueblo si está de acuerdo con realizar una Asamblea Nacional Constituyente (ANC), busca evidenciar que el Gobierno no quiere consultar al pueblo y el Parlamento sí.

«Es una posición que hay, pero eso no quiere decir que la lucha de la Unidad se va a trancar en que haya o no un referendo, lo que hicimos fue la activación formal para que se consulte, teniendo muy claro que obviamente el Consejo Nacional Electoral no le va a parar», expresó.