Denuncian que no le harán autopsia a Concejal de Apure

Carlos García, murió por un ACV sufrido en agosto. PJ aseguró que se le negó atención médica y cuando se trasladó al hospital «ya no había posibilidad de hacer nada»

Foto: Agencia

Táchira – Carlos Delgado, concejal de San Cristóbal, denunció que no realizarán la autopsia al fallecido concejal de Guasdualito (Apure), Carlos Andrés García -quien sufrió un accidente cerebrovascular (ACV), en agosto de este año del que no se pudo recuperar, cuando se encontraba detenido en el servicio de inteligencia Nacional (Sebin)- para «no demostrar la violación a los derechos humanos».

El domingo el partido politíco Primero Justicia (PJ) informó el fallecimiento del concejal. Ante la situación PJ denunció «se le fue negado cualquier tipo de atención médica» y «fue trasladado a un hospital cuando ya no había posibilidades de hacer nada para mejorarlo».

PJ anunció que denunciará al gobierno ante el Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la muerte del concejal.

El secretario general nacional de PJ, Tomás Guanipa, informó que también introducirán una denuncia en la Fiscalía General de la República.

Además PJ denunció que los diputados Wilmer Azuaje y Gilber Caro se encuentran en grave estado de salud, similares a las condiciones en las que se encontraba el concejal antes de morir.

Por su parte, el abogado y director del Foro Penal Venezolano (FPV), Alfredo Romero, denunció que la muerte del concejal, Carlos García es «otro caso de enfermedad y falta de atención médica como mecanismo de tortura a presos políticos».

La exfiscal Luisa Ortega Díaz manifestó, que la muerte de García, quien contaba con medida cautelar de casa por cárcel no ejecutada, es una violación más a los derechos humanos (DDHH).

Por otro lado, Luis Almagro se pronunció sobre el caso «Condenamos flagrante violación de los DDHH por parte del régimen de #Venezuela causante de la muerte de Concejal Andrés García».

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) informó por medio de un comunicado que el concejal García, recibió atención médica permanente desde el 18 de agosto.

El Poder Judicial detalló García presentó Hipertensión Arterial en la fecha indicada, motivo por el cual fue recluido en el Hospital Central de San Cristóbal en el estado Táchira hasta el día de su muerte.

Asimismo, la instancia aportó que «no consta solicitudes o advertencias en el expediente judicial del referido ciudadano, sobre el padecimiento de alguna enfermedad crónica o aguda, por lo que se presume que el ciudadano Carlos García desconocía de la sospecha patológica que aún se encuentra por determinar en los laboratorios del Centro Asistencial».