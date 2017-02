Asamblea Nacional firmó acuerdo sobre la desnutrición que sufren las familias Venezolanas

Angel Medina, diputado de la MUD, indicó «el hambre condena a los más débiles y a los más pobres. Este gobierno, no me cabe duda, que con su política dogmática está condenando a las futuras generaciones del país»

Foto: Agencia

Caracas-Este martes por unanimidad, en la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional se firmó un acuerdo sobre la situación de desnutrición que sufren los niños y las familias de Venezuela.

El diputado por la MUD, indicó que es un «problema «neurálgico» y afirmó que la gente se está muriendo de hambre, «es hambre pareja», recalcó. El 52% de la población infantil está desnutrida, sin contar a jóvenes y adultos que han perdido peso, con una desnutrición marcada».

« ¿Qué hacer ante un gobierno que no entiende esto?, debemos todos los diputados empezar a salir a combatir esta situación (…) los Clap son emporios de producción, la mayoría de esa bolsa lo que contiene son carbohidratos», expresó.

La diputada a la AN por la MUD, Karin Salanova, señaló durante el debate que «ya hemos levantado dos acuerdos donde hacemos notar y pedimos que no se está protegiendo a nuestros niños, se le están violando todos sus derechos, el derecho más vulnerado que tienen ahorita es el de la alimentación».

Salanova recriminó que «el TSJ no han levantado ningún recurso para proteger a nuestros niños. De los 11 millones de bolsas de CLAP no se llegó ni a 4 millones en distribución, 52% de niños sufren de desnutrición. 52% de la población de niños de este país se está muriendo de hambre. Los niños no pueden seguir esperando más a que Maduro entienda que los niños no pueden pasar hambre y tome acciones».

El diputado Juan Pablo García dijo «En la República civil, la mal llamada cuarta República, recordamos cómo habían alimentos y podíamos comer lo que queríamos y a precios accesibles. En aquellos tiempos si había hambre era una mínima expresión en comparación a lo que vivimos hoy».

«Desde que llegaron al poder se dedicaron a perseguir empresarios, a cerrar fincas, a expropiar y hoy tenemos la ausencia de alimentos, de medicina, inseguridad y la gran inflación, esto nos llevó a la hambruna que está pasando Venezuela hoy. Nuestros niños deambulan por las calles pasando hambre».

Criticó la solución del gobierno para la crisis alimentaria «El resultado de quienes hoy presiden el régimen es la bolsa de CLAP y la tarjeta de la patria. Lo más lastimoso es que ante la solución que tenemos, es que dicen que las elecciones nacionales no son prioritarias. Sépalo Tarek, sépanlo todos, que si son las elecciones las que salvarán al país de esto que estamos pasando».

El diputado por la MUD, Ángel Medina reprochó que «basta caminar por cualquier calle de Venezuela para darse cuenta cómo los padres no se comen alimentos para dejárselos a sus hijos, 8 de cada 10 venezolanos dicen que el problema de alimentos es problema de una política pública (…) en Venezuela un venezolano consume 14 kilogramos de comida al mes».

«Cada vez fallecen más jóvenes, por desnutrición y por comer basura, pero pareciera que al gobierno no le importa. Ya basta de discurso, se llenan de la palabra de diálogo, el conflicto está en la calle. A esta Asamblea Nacional sí le importa y le preocupa el pueblo venezolano», hambre condena a los más débiles y a los más pobres. Este gobierno, no me cabe duda, que con su política dogmática está condenando a las futuras generaciones del país. Emplazo al Defensor del Pueblo para que tome todos estos casos que estamos denunciando».