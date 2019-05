El Parlamento Europeo ahora es multicolor

El centro cae, la ultraderecha crece en varios países y sobre la mesa se instaló como gran tema la protección del medioambiente

Hasta las elecciones europeas de este domingo 26 de mayo, la participación ciudadana bajaba y bajaba. Pero esta vez hubo un cambio y más gente acudió a las urnas. Todos los partidos se alegran por ello. El enorme desinterés parece haber dado paso a una preocupación por el destino de Europa, quizás porque algunos políticos hablaron de una elección determinante para el Viejo Continente.

Sin embargo, hay enormes diferencias entre los resultados si revisamos país por país. En general, se puede decir que las cosas se tornan más confusas en el Parlamento Europeo. Manfred Weber, cabeza de lista de la fracción más grande, la de los conservadores del Partido Popular Europeo, dijo: “Estamos ante un centro decreciente, precisamente el centro que cree en Europa, que quiere fortalecer Europa y que tiene objetivos ambiciosos para Europa”.

Verdes de fiesta

Al igual que los conservadores, los socialdemócratas perdieron mucho terreno. Su candidato principal, Frans Timmermans, declaró: “Debemos ser humildes y decir con claridad qué programa vamos a seguir”. La gente echa en falta “que hagamos algo de forma urgente contra la crisis climática”, sostuvo. En Alemania, como en muchos otros países, los partidos más viejos cedieron poder y fueron Los Verdes los principales beneficiados.

Son, sin duda, los grandes vencedores de estas elecciones. La candidata verde Ska Keller piensa que su partido ahora tiene un deber: “Hicimos campaña por la protección del clima, por la protección de la biodiversidad, pero también por una Europa social donde los derechos de los ciudadanos sean respetados y ahora queremos implementar eso en el Parlamento”.

Le Pen victoriosa… de nuevo

Los otros grandes ganadores son los populistas de derecha, aunque no en todas partes. En Italia es La Liga, el socio minoritario de la coalición de gobierno, que ha superado espectacularmente al Movimiento Cinco Estrellas, invirtiendo la correlación de fuerzas. El jefe de La Liga y ministro del Interior, Matteo Salvini, estaba exultante: “No solo La Liga es el principal partido de Italia, sino que el partido de Marine Le Pen es el más grande Francia y el de Nigel Farage, el principal de Reino Unido. Italia, Francia, Inglaterra… esto muestra cuánto ha cambiado Europa”.

En Francia, la Agrupación Nacional derrotó por poco al partido del presidente Emmanuel Macron, lo que resulta bastante humillante para el mandatario. Sin embargo, los populistas de derecha quedaron por debajo de sus resultados en las pasadas elecciones europeas, cuando ya habían sido el partido más fuerte. Le Pen pidió a Macron que llame a nuevas votaciones, porque “él puso su credibilidad en juego en estas elecciones, convirtiéndolas en un referéndum sobre su persona”.

Farage: “Así de sencillo”

Un caso especial es el de Reino Unido: en realidad quiere dejar la UE, pero como el gobierno conservador de Theresa May no concretó a tiempo el “brexit”, el país debió participar en las elecciones. Si bien los partidos que apoyan abiertamente la permanencia en la UE aumentaron su caudal de votos, el que más creció fue el Partido del Brexit, de Nigel Farage, cuyo nombre es su único programa, mientras que conservadores y laboristas se desplomaron. Farage les pidió que se decidieran: “Al final se trata de lo que quieren los votantes, y yo creo que los conservadores o los laboristas deberán conducirnos al ‘brexit’, o serán reemplazados. Esto es así de sencillo”.

Aún está por verse si los distintos partidos de derecha populista presentes en el Parlamento Europeo finalmente lograrán reunirse en una gran fracción, algo que hasta ahora parece poco probable debido a sus enormes diferencias internas.

Nuevas elecciones en Grecia

En España, los socialdemócratas rompieron la tendencia de una izquierda a la baja y obtuvieron buenos resultados. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, lo ve como un llamado de atención a los políticos tradicionales. “Queremos una Europa social. Vamos a fortalecer a Europa”, prometió.

En Grecia la historia fue distinta y el primer ministro, Alexis Tsipras, de izquierda, sufrió una dura derrota, mientras que los conservadores, tras años de agonía, volvieron a crecer. Tsipras ve que la confianza en su gobierno está tan dañada que anunció que, tras la segunda ronda de las elecciones comunales, en junio, “el presidente convocará a nuevas elecciones”.

¿Quién hará qué?

Un centro menos fuerte significará que será más difícil generar mayorías en el Parlamento Europeo en instancias como la presidencia de la Comisión. Para Manfred Weber, de Partido Popular Europeo, ya no bastará con el respaldo de los alicaídos socialdemócratas. Por ello dijo que “con humildad, pero con confianza” se acercará a hablar con verdes y liberales.

Estos últimos no parecen tan dispuestos. Margrethe Vestager dijo que no abrirán las puertas a Weber. “Creo que la nueva composición del Parlamento es una señal de un cambio. Ya no tenemos dos partidos mayoritarios”. Por cierto, ella quiere convertirse en la primera presidenta de la Comisión.

Varios jefes de Estado y de Gobierno rechazan la idea de que el candidato del partido más grande debe, necesariamente, convertirse en el presidente de la Comisión. El martes se van a reunir para debatir por primera vez sobre nombres para éste y otros puestos de la burocracia de la UE.