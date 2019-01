Guaidó convocó a una movilización la próxima semana para exigir la salida de Maduro

Caracas- El máximo representante de la Asamblea Nacional (AN) y juramentado presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, convocó este viernes a una”gran movilización” para la próxima semana a fin de exigir la salida del poder del mandatario Nicolás Maduro.

“Los que creen que nos desinflamos, se van a quedar con los crespos hechos, porque aquí hay gente en la calle para rato hasta que logremos que cese la usurpación, un gobierno de transición y elecciones libres”, expresó Guaidó desde una concentración en la plaza Bolívar de Chacao, convocada por el Parlamento. Señaló que la ruta y día de la movilización se darán a conocer el domingo.

Acotó que el 23 de enero, día en el que se juramentó desde la Plaza Juan Pablo II de Chacao, hubo más de 53 movilizaciones en todo el país para manifestarle su apoyo.

Por otra parte, aseveró que permitirá el ingreso de la ayuda humanitaria a Venezuela a través de diversas ONG y recordó que Estados Unidos ofreció 20 millones de dólares para ese propósito.

El presidente encargado aseveró que cuando se asigne el gabinete gubernamental se elevará la producción, la cantidad y la calidad de las empresas e instituciones.

“Mi vida la pongo al servicio de Venezuela”. Denunció el deterioro del estado de las calles, hospitales y de la sociedad en sí. Envió, además, un mensaje a los venezolanos que se encuentran en el exterior: “Prepárense para regresar muy pronto”.

Situación diplomática de EE.UU. en Venezuela

Guaidó expresó que se comunicó con funcionarios de la Embajada de EEUU en Caracas y estos le mencionaron que esa misión diplomática seguirá funcionando en Venezuela.

“Me acabo de comunicar con funcionarios de la embajada americana y se queda y se mantiene la embajada americana en Venezuela”, refirió.

Tras romper relaciones con EEUU, Maduro dio un “ultimátum” al personal diplomático estadounidense hasta el domingo para que se retiraren de Venezuela. También ordenó el cierre de la embajada y el consulado de Venezuela en la nación norteamericana.

En respuesta, el secretario de Estado estadounidense señaló que el dirigente socialista no tiene autoridad para esa orden. Sin embargo, Washington ordenó que parte del personal “no esencial” de la embajada de EEUU saliera de Venezuela.

Durante su alocución desde la Plaza Bolívar, Guaidó aseguró que conversó con una funcionaria consular venezolana en Houston y esta le expresó su apoyo y respaldo, además le comentó que no se regresará a Venezuela, desafiando la orden que dio Maduro.

“En Miraflores creen que este movimiento se va a desinflar, que nos vamos a cansar. Aquí nadie se cansa, nadie se rinde. Despertó Venezuela para más nunca dormir”, añadió.

Reconocimiento internacional

El jefe legislativo señaló que el reconocimiento que le han dado varios países como presidente encargado de Venezuela implica “confianza y legitimidad”. EEUU, Canadá y 11 de los 14 países del Grupo de Lima reconocen a Guaidó como presidente interno.

España y Alemania presionarán a que la Unión Europea (UE) reconozca a Guaidó si no se convocan elecciones presidenciales “libres” en el país. Reino Unido considera que Maduro no es el líder legítimo de Venezuela y cree que el presidente de la Asamblea Nacional puede conducir a Venezuela.

Portugal señaló ayer que Maduro “tiene que entender que su hora acabó”. Francia, Dinamarca, Albania y Kosovo han manifestado su respaldo a Guaidó.

Guaidó expresó que los cubanos deben salir de la Fuerza Armada Nacional (FAN) al asegurar que existen personas de ese país dentro del cuerpo castrense venezolano. “Es hora de que salgan los cubanos de las Fuerzas Armadas”.

No hubo conversaciones con dirigentes chavistas y no se prestará para un “falso diálogo”

Guaidó igualmente negó haberse reunido con el presidente de la ANC, Diosdado Cabello, así como con Freddy Bernal. Asimismo, comentó que no dialogará con el Gobierno de Maduro.

“La represión, cuando no les da resultado, se convierte en falso diálogo (…).Debe tener muy claro el mundo y este régimen: pa’ falso diálogo aquí nadie se presta”.

“Venezuela despertó para soñar, para hacer sus sueños realidad”, agregó y también aseguró que la señal de RCTV volverá al aire.

Antes de empezar su primer discurso como presidente encargado, Guaidó ofreció un minuto de silencio por las víctimas mortales de las protestas que iniciaron el lunes y que ascienden al menos a 26, según el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS).

Venezuela conserva relaciones comerciales con EE.UU.

“Nosotros tenemos relaciones con los Estados Unidos múltiples, yo he roto relaciones políticas y diplomáticas con el gobierno de Donald Trump, yo no he roto relaciones con los Estados Unidos”, destacó el Jefe de Estado durante un encuentro con medios de comunicación internacionales en el Palacio de Miraflores, en Caracas..

En tal sentido, el mandatario indicó que las relaciones con el país norteamericano van a “florecer más que nunca” con las universidades, sindicatos, movimientos sociales, medios de comunicación, así como con los sectores comerciales, energéticos y económicos.

Por otra parte, el líder revolucionario remarcó que Venezuela seguirá vendiendo petróleo a Estados Unidos, además de incentivar el crecimiento de la producción con inversiones de empresas estadounidenses.

“Seguiremos vendiendo el petróleo que nos demanden desde allá y creciendo en nuestra producción como estamos estimando con inversiones estadounidenses en Venezuela. Estamos estimando crecer en producción petrolera para vender más petróleo a los Estados Unidos”, acotó.

Sobre qué va a ocurrir con la filial de la empresa estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) en Estados Undios, Citgo, el primer presidente obrero expresó que Citgo sigue siendo propiedad de Pdvsa, por lo que es Pdvsa quien determina los asuntos con la filial estadounidense.

Maduro prevé visitar la ONU

El presidente Maduro, dijo que no descarta trasladarse a Nueva York a la sede de la Organización de Naciones Unidas (ONU), para defender al país. Esto tras la solicitud que hizo el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, de realizar una sesión especial sobre Venezuela este sábado.

“Gracias Mike Pompeo por adelantarte en pedir esa reunión. Pompeo se adelantó en pedir un debate sobre Venezuela en el Consejo de Seguridad, es bueno porque podremos llevar toda nuestra verdad, la verdad del golpe de Estado que encabeza Estados Unidos en Venezuela. Cuidado y me aparezco en Nueva York a defender la verdad de Venezuela”, expresó en rueda de prensa desde Miraflores.

Foto: Agencia