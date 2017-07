«Si se realiza constituyente, gobierno de Venezuela recibiría severas sanciones», Marco Rubio

Foto: Referencial

EEUU – El senador de Estados Unidos, Marco Rubio, manifestó este martes 11 de julio que Estados Unidos sancionará «severamente» al gobierno venezolano si realiza la Asamblea Nacional Constituyente.

«Liberar y conceder amnistía a todos los presos políticos. Cancelar «constituyente». Programar y celebrar elecciones supervisadas, es el camino que debe seguir el presidente Maduro para lograr la reconciliación en Venezuela, pero espera severas sanciones de Estados Unidos si ‘Asamblea Constituyente’ se realiza», público por la red social Twitter, el senador.

Rubio afirmó que «el objetivo de la oposición en Venezuela no es la venganza. Las protestas terminarán si el gobierno de Maduro regresa al orden constitucional».

De igual manera, publicó: «Apoyaremos los esfuerzos para lograr la reconciliación y restaurar el orden democrático en Venezuela. Pero el tiempo se está agotando».

