Estiman que empresas no podrán pagar el nuevo ajuste salarial

El Fondo Monetario Internacional (FMI) estima que en Venezuela existe un 44% de desempleo.

Significa que ningún aumento salarial va a beneficiar a ese 44% de la población venezolana, señaló MaryOlga Girón, asesora empresarial a través de Fedecámaras Radio.

Asimismo destacó que “ningún aumento salarial es suficiente para el trabajador pero que de la misma forma cualquier ajuste es impagable para el patrono en la situación de baja productividad, hiperinflación, estado de inseguridad y constante incertidumbre que hay en Venezuela donde no se puede planificar nada”, sentenció.

En este sentido, el presidente de Fedecámaras, Carlos Larrazábal, apuntó que mientras no se reactive el aparato productivo del país, el salario de los trabajadores seguirá siendo insuficiente.

Insiste en que, si los sectores empresariales siguen trabajando al 30% de su capacidad y no se aumenta la producción, será imposible para los venezolanos tener un salario digno.

“Es necesario que los trabajadores mejoren su capacidad de ingreso, pero eso hay que hacerlo a través de producción, a través de oferta, del trabajo; y si no hay trabajo, si no hay producción, si no hay flujo de caja en las empresas, los aumentos que no son coordinados no tendrán resultados”, advirtió.

Mientras que el presidente de Conindustria, Juan Pablo Olalquiaga, recordó que en 1997 operaban más de 12.700 industrias en Venezuela y en 2019 solo hay 2.500.

Señaló el industrial que las empresas que quedan en el país requieren un promedio de entre 18.000 y 20.000 millones de dólares para funcionar e invertir en capital de trabajo.

Reveló el presidente de Conindustria que el 42% de los industriales están dispuestos a invertir en Venezuela de consolidarse un un nuevo gobierno.

Foto: Agencia