Venezuela entre las diez mejores del ranking mundial de béisbol

Caracas -La selección venezolana de béisbol se ubica en el noveno lugar del ranking de la Confederación Mundial de Béisbol y Softbol (WBSC por sus siglas en inglés).

El ranking, actualizado recientemente, lo lidera Japón, seguido de Estados Unidos, Corea del Sur y China Taipéi, reseñó nota del sitio web de la Agencia Venezolana de Noticias (AVN).

Cuba es la mejor selección latinoamericana, en el quinto lugar, seguido de México, sexto; Australia en el séptimo y Holanda en el octavo. Canadá completa el top ten.

Los puntos que acumulan los países en el referido listado son obtenidos por las selecciones nacionales que actúan en los distintos torneos internacionales de la WBSC, en las categorías sub 12, sub 15, sub 18, sub 23, Premier 12 y el Clásico Mundial de Béisbol.

El béisbol masculino regresará a los Juegos Olímpicos Tokio 2020.

La Vinotinto del diamante quedó emparejada en el Grupo B el campeonato Premier12, que se disputará desde el 2 hasta el 17 de noviembre entre China Taipei, México y Corea del Sur.

Venezuela compartirá grupo con China Taipei, Japón (actuales campeones del mundo) y Puerto Rico en el Estadio Internacional de Taichung, en China Taipei. El Grupo A se disputará en el Estadio de Los Charros de Jalisco México y lo integran la selección mexicana, Estados Unidos, Holanda y República Dominicana.

El Grupo C quedó conformado por Corea del Sur, Australia, Cuba y Canadá y se jugará en el Gocheok Sky Dome, en suelo coreano.