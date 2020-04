Vanessa Bryant anunció el lanzamiento de un libro póstumo de Kobe

The Wizenard Series: Season One es el título de la obra, el segundo de una serie de fantasía de la cual la ex estrella de los Lakers de Los Ángeles, Kobe Bryant, fue coautor

Estados Unidos – Vanessa Bryant, viuda de la leyenda del baloncesto Kobe Bryant, quien el pasado 26 de enero falleció junto con su hija Gianna, de 13 años de edad, y otras 7 personas en un accidente de helicóptero en Calabasas (California, Estados Unidos), anunció el lanzamiento de un libro póstumo de su difunto esposo, según el portal actualidad.rt.

The Wizenard Series: Season One es el título de la obra, el segundo de una serie de fantasía de la cual la ex estrella de los Lakers de Los Ángeles fue coautor.

«¡Bienvenido de nuevo a Dren! Esperamos que estén listos para ponerse al día con los West Bottom Badgers para otra temporada mágica de baloncesto», escribió Vanessa Bryant en su cuenta de Instagram junto a la portada del nuevo libro.

El libro de Bryant trata sobre perseguir tus sueños

Kobe Bryant trabajó en esa y la primera obra con el escritor de novelas de fantasía Wesley King. El primer libro, titulado The Wizenard Series: Training Camp, trata sobre los West Bottom Badgers, un equipo de baloncesto de un vecindario azotado por la pobreza, que lucha por sobresalir bajo la dirección y magia de su entrenador. Mientras que la nueva obra se centra en uno de los jugadores de los Badgers y su camino a la gloria.

«Este es un libro sobre perseguir tus sueños», indicó por su parte King, quien además manifestó que experimenta un sentimiento «agridulce» al lanzar la segunda parte de la serie.

Foto: Agencias