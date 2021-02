Un niño patea en la cabeza al villano Thanos en una fiesta y llama la atención de James Gunn (+video)

En las imágenes se aprecia cómo tras la patada un intérprete de Batman se apresura a proteger al agredido, mientras que ‘Iron Man’ y el ‘Hombre Araña’ reaccionan agarrándose la cabeza y el ‘Capitán América’ observa impasible

El director de la saga cinematográfica ‘Guardianes de la galaxia’, James Gunn, compartió el reciente video viral de un niño que patea en la cara a un animador de fiestas infantiles disfrazado de Thanos, villano del Universo Marvel.

Lea también: ¡Confirmado! J. Balvin y Valentina Ferrer esperan su primer hijo

En las imágenes se aprecia cómo tras la patada un intérprete de Batman se apresura a proteger al agredido, mientras que ‘Iron Man’ y el ‘Hombre Araña’ reaccionan agarrándose la cabeza y el ‘Capitán América’ observa impasible.

“Finalmente comienzo a trabajar en el ‘crossover’ Marvel-DC de mis sueños y algún bastardo filtra las filmaciones en el primer día de rodaje. ¡Qué fastidio!”, bromeó el cineasta.

I finally start working on my dream Marvel-DC cinematic crossover & some bastard leaks footage on the first day of shooting. So uncool. pic.twitter.com/FIPK7fGKIH

— James Gunn (@JamesGunn) February 20, 2021